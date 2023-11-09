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İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i hayatını kaybetti

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Yaşam Haberleri

Hatay Valiliği, İskenderun ilçesindeki demir çelik fabrikasında dün meydana gelen kazan patlamasında yaralanan 13 işçiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki demir çelik fabrikasında dün meydana gelen kazan patlamasında yaralanan işçilerden biri hastanede yaşamını yitirdi.

İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i hayatını kaybetti

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Azganlık Mahallesi'ndeki fabrikanın eritme kazanındaki patlamada 5'i ağır 13 kişinin yaralandığı anımsatıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan birinin bugün yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, "Olay nedeniyle ilgili araştırmalar devam etmektedir. Tahkikata başlanılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.

İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının kazan kısmında patlama meydana gelmişti. Patlamada 12 işçi yaralanmıştı. İhbar üzerinde bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

İşte patlamadan görüntüler:

İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i hayatını kaybetti

İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i hayatını kaybetti

İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i hayatını kaybetti

İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Yaşam

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