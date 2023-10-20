Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüsle kamyon çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü ile karayollarına ait kamyon çarpıştı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

ÇARPIŞTILAR

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, 5 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

Olay yerinden kareler: