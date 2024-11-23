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Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi

Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Uzmanlar paltosuz ve şemsiyesiz dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunurken, fırtına nedeniyle deniz seferlerinde ulaşımda aksama haberleri geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

FIRTINA 80 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİR

Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat), İç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

"EVDEN ÇIKARKEN PALTONUZU VE ŞEMSİYENİZİ ALIN"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırtına ve yağış nedeniyle paltosuz ve şemsiyesiz çıkılmaması uyarısı yaptı. Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli yağış var. Yağışlar sağanak şeklinde. Aksam İstanbul hariç karla karışık yağmur ve kar var.

İstanbul'a kuvvetli yağmur saat 09:00 civarında ulaşır.Rüzgar sabah lodos, öğlene doğru karayelden kuvvetli. Sıcaklık sabah 16, öğlen 8 dereceye inecek. Sabah evden çıkarken kalın montunuzu, paltonuzu ve şemsiyenizi almayı unutmayın.

Akşam İstanbul-Ankara yolunda kar ve buzlanma var. Dikkat edin geceye kalmayın. Akşam Ankara'ya kar var, gece boyu yağar. Sıcaklık gündüz 16, gece 3, yarın 2 derece. Pazar Doğu Anadolu'ya yoğun kar var, ulaşım aksar."

DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle saat 07.45'deki Yenikapı-Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08.30'daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.00'daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.45'teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri ile saat 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda ise aynı sebeple, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, Büyükada-Sedef Adası, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları ile Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğramasının gerçekleştirilemediği bildirildi.

BUDO'DA DA İPTALLER YAPILDI

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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