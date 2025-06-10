Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek için Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. CHP lideri Özgür Özel'in "Dostum, kardeşim" dediği Zeyrek'in tabutunu bizzat mezara indirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Zeyrek, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Acı haberin ardından Manisa'da büyük bir üzüntü yaşanırken, Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişinin yanı sıra siyasi isimler de katıldı.

TABUTUNU MEZARA ÖZEL İNDİRDİ

Zeyrek'in naaşı, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dostum, kardeşim" dediği Zeyrek'i son yolculuğuna uğurlarken, tabutunu bizzat mezara indirdi.

İşte o anlardan kareler;

Ferdi Zeyrek'in tabutunu mezara Özgür Özel indirdi

Ferdi Zeyrek'in tabutunu mezara Özgür Özel indirdi

MEYDANA SIĞMADILAR

Binlerce kişi Zeyrek'i son yolculuğuna uğurlamak için ilk törenin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. İlk törenin ardından Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanında büyük kalabalık eşliğinde kılındı. Alana gelen binlerce vatandaş meydana sığmadı.

Ferdi Zeyrek'in tabutunu mezara Özgür Özel indirdi

İLK TÖRENDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek törende gözyaşları eşliğinde yaptığı konuşmada, "Bana hep derdi ki 'Nurcan, dik dur. 3 tane çocuğumuz var'. Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende" dedi ve alandaki vatandaşlardan helallik istedi.

Ferdi Zeyrek'in tabutunu mezara Özgür Özel indirdi

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "6 yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşurum, elimde mikrofon olur. Bu herhalde şimdiye kadarki en zor konuşmam. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de Manisa'ya. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. O varken gözümüz arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi" diye konuştu.

Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnettiÖzgür Özel, babasının tabutunun başında ağlayan Nehir Zeyrek'i teselli etti

Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnettiZeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile ikiz kızları Elif ve Zeynep tabutun başında

Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnettiTörende bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
500

Yorumlar (39)

Haber YorumlarıKablobükücü:

abdesti vardır inşallah

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme235
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZülfikar:

imamoğlu cenazeye katılmak için izin başvurusu reddedildi. 20 bin katil hırsız tecavüzcü ye af çıktı ... hayret...

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

ölüm üzerinden eleştiri yapılmaz allah rahmet eylesin ama dini ancak cenazelerde hatırlamayın lütfen

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİlhami Tülek:

İnsanların hayatları boyu yaşadığı zorluklar ve sınavlar vardır. En zor olanı da bu olsa gerek. En yakın arkadaşını yol arkadaşını toprağa vermek. Özgür Özel'in hayatında yaşadığı belki de en zor anlardan biri bu cenaze olsa gerek. Allah başta Ferdi Başkana rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabırlar versin.

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

Sayın EZİKözĞür Abdest almasını bilmeyen ALGI için arkadaşına bunu yapmamalı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme66
yanıtYanıtla
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Avusturya'da 10 kişinin öldüğü okul saldırısı kamerada! Saldırganın kimliği belli oldu

Okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı! İşte saldırganın kimliği
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.