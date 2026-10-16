İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Tehlike hala geçmiş değil

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, selin vurduğu Sakarya'da incelemelerde bulunarak son durumu açıkladı. Şiddetli yağışların devam edebileceğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, 5 ilde turuncu alarmın sürdüğünü belirterek vatandaşlardan tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ! 5 İL İÇİN TURUNCU ALARM

Sakarya'da selden etkilenen bölgeleri ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 14 Ekim'de başlayan yağışlar nedeniyle ilk etapta 42 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı verdiğini hatırlattı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa için devam eden turuncu kodlu uyarıyı hatırlatan Bakan Çiftçi, "Şu anda tehlike hala geçmiş değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yine yarın itibariyle 5 ilimizde turuncu uyarı vermeye devam ediyor. Bunlardan biri de Sakarya. Henüz tam manasıyla tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz, teyakkuz halinde olmamız gerekiyor." dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI: EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

Şiddetli yağışların oluşturabileceği yeni risklere karşı vatandaşları uyaran Bakan Çiftçi, özellikle turuncu kod verilen illerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bakan Çiftçi, evlerden zorunlu olmadıkça çıkılmaması ve araçların güvenli alanlara park edilmesi çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız mümkün mertebe evlerinden dışarı çıkmasınlar. Araçlarını güvenli yerlere park etsinler. Böylece can ve mal kayıplarını daha az seviyelere indirebileceğimizi düşünüyorum. Bu çalışmalar zaten Türkiye Afet Müdahale kapsamında yerine getiriliyor. Ben bir kez daha emeği geçen bütün personelimize teşekkür ediyorum. Allah devletimizi, milletimizi benzer afetlerden korusun. Hakikatten çok ciddi yağışlar alıyoruz. Belki bir senede düşen yağışların bir günde düştüğü günlere şahit oluyoruz. Devlet-millet el ele vermek suretiyle bunları da en az hasarla atlatabileceğimizi düşünüyorum."

SAKARYA'DA 865 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, KÖPRÜLER YIKILDI

Sel felaketinin bilançosunu da açıklayan Bakan Çiftçi, Sakarya'da 112 Acil Çağrı Merkezine 641 ihbar ulaştığını, bunlardan 573'ünün vakaya dönüştüğünü bildirdi. Afet nedeniyle 865 kişinin tahliye edildiğini belirten Çiftçi, 2 yapının ve 5 köprünün yıkıldığını söyledi. Ferizli ilçesinde metrekareye 270 kilogram, Karasu'da ise 224 kilogram yağış düştü. Sel nedeniyle bazı bölgelerde elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanırken ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Tarım ve hayvancılık da afetten etkilendi. Sakarya'da 170 bin kanatlı hayvan telef olurken 209 arı kovanı zarar gördü.

TÜRKİYE GENELİNDE 60 BİN PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Afetle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Çiftçi, İstanbul'da 46 bin, Türkiye genelinde ise 60 bin personelin görev yaptığını açıkladı. Sakarya'da 1621 personel, 617 araç ve 8 botla müdahale çalışmaları yürütülüyor. DSİ ekipleri de dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Yağışların sona ermesinin ardından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanacağını açıklayan Bakan Çiftçi, vatandaşların kayıplarının devletin imkanları doğrultusunda karşılanacağını ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı