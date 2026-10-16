Türkiye’de kripto regülasyonlarında son durum: Faaliyetlerini sürdüren, çekilen ve erişim engeli getirilenler

Türkiye’de kripto varlık piyasasının yasal çerçevesi, 2024 yılında yürürlüğe giren 7518 sayılı Kanun ile oluşturuldu. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliklerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının düzenlenmesi ve denetlenmesi yetkisi Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) verildi. Düzenlemelerin ardından Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen kripto para borsaları için yeni yükümlülükler getirildi. Bu süreç, küresel platformların Türkiye stratejilerinde önemli değişikliklere yol açtı.

Binance, OKX, Bybit ve Gate Türkiye’de Uyum Sürecini Sürdürüyor

Yeni düzenlemelerin ardından bazı küresel kripto para borsaları, Türkiye’deki yerel şirketleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmeyi tercih etti. Binance, OKX, Bybit, Gate, KuCoin ve WhiteBIT, Türkiye pazarında yerel yapılanmalarıyla faaliyet göstermeye devam eden platformlar arasında bulunuyor. Bu şirketler, SPK ve MASAK düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla ürünlerini, operasyonel süreçlerini ve kullanıcı hizmetlerini yeni gerekliliklere göre şekillendiriyor. Bununla birlikte, SPK’nın “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer almak, ilgili platformun Kurul tarafından faaliyet izni aldığı anlamına gelmiyor. Listede bulunan şirketlerin yetkilendirme süreçleri ayrıca değerlendiriliyor.

MEXC’nin Türkiye’deki Regülasyon Süreci Belirsizliğini Koruyor

Küresel kripto para borsası MEXC’nin Türkiye’deki düzenlemelere uyum sürecine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Platformun Türkiye’deki yeni düzenleyici çerçeveye uyum sağlamak amacıyla çeşitli adımlar attığı belirtilse de sürecin mevcut durumuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor.

Coinbase, Bitget ve Bitfinex’in Türkiye Şirketleri Tasfiye Sürecinde

Bazı küresel kripto para borsaları ise Türkiye’deki düzenleme sürecine dahil olmalarına rağmen yerel faaliyetlerini sonlandırma yoluna gitti. Coinbase, Bitget, Bitfinex, BingX ve Rain, Türkiye’deki yerel şirketleri SPK’nın “Tasfiye Sürecinde Olanlar Listesi”nde bulunan platformlar arasında yer alıyor. Listede Coinbase Turkey Yazılım Teknolojileri AŞ, Bitget Teknoloji AŞ ve diğer şirketlerin Türkiye’deki tüzel kişilikleri bulunuyor. Bu gelişme, söz konusu şirketlerin Türkiye’deki yerel yapılanmalarını sonlandırma sürecine girdiklerini gösteriyor. Ancak yerel şirketlerin tasfiye edilmesi, bu platformların küresel faaliyetlerini sonlandırdığı anlamına gelmiyor.

Crypto.com, Gemini ve Kraken Türkiye’de Yerel Lisans Sürecine Dahil Olmadı

Türkiye’deki düzenlemeler kapsamında yerel yapılanma oluşturmayı tercih etmeyen küresel borsalar da bulunuyor. Crypto.com, Gemini, Upbit ve Kraken gibi uluslararası platformlar, Türkiye’deki yerel lisans sürecine dahil olmayan şirketler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Türkiye’deki düzenlemeler yurt dışında faaliyet gösteren bütün kripto para borsalarını doğrudan yasaklamıyor. Mevzuata göre yurt dışındaki platformların Türkiye’deki kullanıcılara yönelik tanıtım, reklam veya pazarlama faaliyetinde bulunmaması koşuluyla, kullanıcıların tamamen kendi inisiyatifleriyle bu platformlardan hizmet alması belirli şartlar altında düzenleme kapsamı dışında değerlendiriliyor.

HTX, LBank ve Diğer Küresel Borsalar Erişim Engeli Kararlarıyla Karşı Karşıya

SPK, Türkiye’de gerekli izinler olmadan kripto varlık hizmeti sunduğu tespit edilen platformlara yönelik denetim ve yaptırımlarını sürdürüyor. Kurul, Ağustos 2026’da yayımladığı haftalık bülteninde izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı yaptığı belirlenen 12 internet sitesi ile izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 11 internet sitesi hakkında erişim engeli için hukuki süreç başlatılmasına karar verdi. Türkiye’de izinsiz faaliyet gerekçesiyle erişim engeli kararlarına veya ilgili hukuki süreçlere konu olan platformlar arasında HTX, LBank, XT, Toobit, CoinW, WEEX, Tapbit, Phemex, LATOKEN ve KCEX gibi küresel borsalar bulunuyor. SPK, izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen internet sitelerine yönelik kararlarını haftalık bültenleri aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

SPK Listesinde Yer Almak Faaliyet İzni Anlamına Gelmiyor

Türkiye’de kripto varlık piyasasına yönelik düzenlemeler, platformların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için karşılamaları gereken şartları önemli ölçüde değiştirdi. Bazı küresel borsalar yerel şirketleriyle uyum sürecini sürdürürken bazıları tasfiye yoluna gitti. Gerekli izinler olmadan Türkiye pazarına yönelik faaliyet gösterdiği belirlenen platformlar ise erişim engeli süreçleriyle karşı karşıya kaldı. Bu süreçte yatırımcıların işlem yapmayı düşündükleri platformların güncel durumunu SPK’nın resmi internet sitesinden kontrol etmeleri önem taşıyor. SPK’nın “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer almak tek başına faaliyet izni anlamına gelmediğinden, yatırımcıların platformların yetkilendirme durumunu da ayrıca incelemesi gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com