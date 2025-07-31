Fatma Şahin, İstanbul'daki medya temsilcileri, akademisyenler ve sanatçılarla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul'da ulusal medya temsilcileri, akademisyenler ve sanatçılarla buluşarak şehrin dönüşümünü, kültürel mirasını ve yaklaşan GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ni anlattı. Buluşmada Gaziantep'in yeni vizyonu, projeleri ve yerel kalkınma modeli masaya yatırıldı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL DE BULUŞMAYA KATILDI

Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Daha önce Gaziantep Valiliği görevini yürüten Gül, bu dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile uyumlu ve verimli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. "Gaziantep, hem kadim tarihiyle hem de dinamik yerel yönetimiyle Türkiye'de örnek bir şehir haline geldi. Fatma Şahin'le birlikte birçok projeye imza attık. Bu şehir, her geçen gün kendini yenileyen, güzelleşen ve büyüyen bir merkez oldu" diyen Gül, Gaziantep'te geçirdiği dönemin hem kendisi hem şehir için verimli geçtiğini ifade etti.

ŞAHİN: "GAZİANTEP'E İLMEK İLMEK EMEK VERDİK"

Toplantıda söz alan Fatma Şahin ise İstanbul Valisi Davut Gül ile geçmişte yürüttükleri uyumlu çalışmalara atıfta bulunarak şunları söyledi: "Sayın Valimizle Gaziantep'te çok güzel bir mesai geçirdik. Şehre hizmet ederken kurumlar arası uyumun ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Biz bu şehre ilmek ilmek emek verdik. Her mahallesine dokunduk, her vatandaşın hayatına temas ettik" dedi. Şahin ayrıca, Gaziantep'in büyüyen potansiyelinden, kültürel ve gastronomik zenginliğinden bahsederek, eylül ayında yapılacak GastroAntep Kültür Yolu Festivaline tüm medya mensuplarını davet etti.

GAZİANTEP'İN YÜKSELEN GASTRONOMİ MARKASI ANLATILDI

Toplantının ana gündemlerinden biri, Gaziantep'in gastronomi alanındaki uluslararası başarıları oldu. 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi dalında dahil edilen Gaziantep'in bu alandaki istikrarlı çalışmaları, yerel üreticiden global şeflere kadar uzanan bir hikayeyle aktarıldı. "GastroAntep artık sadece bir festival değil; şehrin ruhunu yansıtan, üreticisini destekleyen, esnafını canlandıran, turizmini büyüten bir kalkınma aracıdır" diyen Şahin, festivale dair detayları da paylaştı.

MÜZELER ŞEHRİ GAZİANTEP VE KÜLTÜR TURİZMİNE KATKI

Gaziantep'in müzeleri, kültürel mirası ve turizm potansiyeli de toplantıda öne çıkan başlıklardan oldu. Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Sabun ve Pekmez Müzesi, Udma Peynir Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi gibi özgün temalara sahip müzelerin ziyaretçilerin ilgisini çektiği vurgulandı.

GAZİANTEP MODELİ ANLATILDI

Fatma Şahin, "Gaziantep Modeli" yerel yönetim anlayışına da dikkat çekerek; kadın kooperatiflerinden engelsiz yaşam projelerine, tarımsal destekten dijital dönüşüme kadar birçok örnek projeyi katılımcılarla paylaştı.

MEDYADAN YOĞUN İLGİ

Toplantıya, ulusal basının önde gelen temsilcileri katıldı. Gazeteciler, Şahin ve Gül'e yönelttikleri sorularla hem yaklaşan festivale hem de Gaziantep'in yerel kalkınma hamlelerine dair detaylı bilgi aldı. Program, medya mensuplarına Gaziantep'i daha yakından tanıma fırsatı sunarken, eylül ayında düzenlenecek GastroAntep Kültür Yolu Festivali öncesi önemli bir tanıtım etkinliği olarak değerlendirildi.