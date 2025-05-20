Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Birbirlerine ergenlik döneminde âşık olan ve tam 74 yıl evli kalan Odileta ve Paschoal de Haro çifti, adeta bir film sahnesini andıran bir şekilde aynı gün içinde, birbirlerinden sadece 10 saat arayla hayata gözlerini yumdu.

Brezilya'da bir şehir meydanında şans eseri tanışan çift, anlamlı bir tesadüfle evlilik yıldönümlerinden sadece iki gün sonra, 17 Nisan'da vefat etti. 92 yaşındaki Odileta sabah 7'de, 94 yaşındaki Paschoal ise aynı odada, öğleden sonra 5'te son nefesini verdi.

Alzheimer hastası olan Odileta'ya uzun yıllar boyunca eşi bakmıştı. Ancak 2023 yılında Paschoal'a terminal bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Yakınlarının anlattığına göre, bu haberi duyan Paschoal, sevgili eşinden ayrı kalmak istemediği için Tanrı'ya sürekli "aynı gün ölmek" için dua etmeye başladı. İşte bu dua, evliliklerinin 74. yılından hemen sonra gerçekleşti.

Çiftin aşk hikâyesi 1940'larda, São Paulo'nun kuzeybatısındaki bir kasaba meydanında başladı. Henüz 18 yaşında olan Paschoal, elinde oynadığı küçük bir zinciri kazara 15 yaşındaki Odileta'nın koluna düşürdü. Bu küçük kaza, iki gencin arasında gülüşmelere ve ömür boyu sürecek bir aşkın başlangıcına vesile oldu.

1951 yılında evlenen çift, altı çocuk dünyaya getirdi. Odileta ev hanımı olarak ailesine bakarken, Paschoal bir kumaş mağazasında çalıştı. Yıllar içinde çocukları büyüyüp kendi ailelerini kurdu ve çift, torunlarının çocuklarını da görme mutluluğunu yaşadı.

Sadece kendi ailelerine değil, topluma da hizmet eden çift, yaşadıkları şehirde bekar annelere bebek kıyafetleri ve ihtiyaç sahiplerine yiyecek dağıtan bir hayır kurumu kurdu. Damatları Luciano Leal, "Onlar her zaman sevgi doluydular ve ırk, sosyal statü gözetmeden herkese yardım etmeye hazırdılar," diyerek çifti anlattı.

Son evlilik yıldönümlerini aileleriyle birlikte kutlayan çift hakkında Luciano, "Bu gerçekten bir filme layık bir aşk hikâyesi. Her zaman birlikte öleceklerini söylerlerdi ve öyle de oldu. Onlar yaşadılar, sevdiler ve birbirlerine olan tutkularıyla hayatta başarılı oldular. Geride bıraktıkları bu güzel aile ve değerler, onların mirası olarak sonsuza dek yaşayacak," ifadelerini kullandı.