Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birbirlerine gençlik döneminde aşık olan ve 74 yıl boyunca evli kalan Odileta ve Paschoal de Haro çifti, aynı gün hayata veda etti. Brezilya'da tanışan çift, evlilik yıldönümlerinden iki gün sonra, 17 Nisan'da hayatlarını kaybetti. Alzheimer hastası olan Odileta'ya eşi Paschoal bakmıştı.

Birbirlerine ergenlik döneminde âşık olan ve tam 74 yıl evli kalan Odileta ve Paschoal de Haro çifti, adeta bir film sahnesini andıran bir şekilde aynı gün içinde, birbirlerinden sadece 10 saat arayla hayata gözlerini yumdu.

Brezilya'da bir şehir meydanında şans eseri tanışan çift, anlamlı bir tesadüfle evlilik yıldönümlerinden sadece iki gün sonra, 17 Nisan'da vefat etti. 92 yaşındaki Odileta sabah 7'de, 94 yaşındaki Paschoal ise aynı odada, öğleden sonra 5'te son nefesini verdi.

Alzheimer hastası olan Odileta'ya uzun yıllar boyunca eşi bakmıştı. Ancak 2023 yılında Paschoal'a terminal bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Yakınlarının anlattığına göre, bu haberi duyan Paschoal, sevgili eşinden ayrı kalmak istemediği için Tanrı'ya sürekli "aynı gün ölmek" için dua etmeye başladı. İşte bu dua, evliliklerinin 74. yılından hemen sonra gerçekleşti.

Çiftin aşk hikâyesi 1940'larda, São Paulo'nun kuzeybatısındaki bir kasaba meydanında başladı. Henüz 18 yaşında olan Paschoal, elinde oynadığı küçük bir zinciri kazara 15 yaşındaki Odileta'nın koluna düşürdü. Bu küçük kaza, iki gencin arasında gülüşmelere ve ömür boyu sürecek bir aşkın başlangıcına vesile oldu.

1951 yılında evlenen çift, altı çocuk dünyaya getirdi. Odileta ev hanımı olarak ailesine bakarken, Paschoal bir kumaş mağazasında çalıştı. Yıllar içinde çocukları büyüyüp kendi ailelerini kurdu ve çift, torunlarının çocuklarını da görme mutluluğunu yaşadı.

Sadece kendi ailelerine değil, topluma da hizmet eden çift, yaşadıkları şehirde bekar annelere bebek kıyafetleri ve ihtiyaç sahiplerine yiyecek dağıtan bir hayır kurumu kurdu. Damatları Luciano Leal, "Onlar her zaman sevgi doluydular ve ırk, sosyal statü gözetmeden herkese yardım etmeye hazırdılar," diyerek çifti anlattı.

Son evlilik yıldönümlerini aileleriyle birlikte kutlayan çift hakkında Luciano, "Bu gerçekten bir filme layık bir aşk hikâyesi. Her zaman birlikte öleceklerini söylerlerdi ve öyle de oldu. Onlar yaşadılar, sevdiler ve birbirlerine olan tutkularıyla hayatta başarılı oldular. Geride bıraktıkları bu güzel aile ve değerler, onların mirası olarak sonsuza dek yaşayacak," ifadelerini kullandı.

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Erdem:

Çok güzel

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum

Şampiyonluk sonrası itiraf: Futbolu bırakmayı dört gözle bekliyorum
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.