Üye Girişi
Haberler
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tarihi görüntü
Memurlara yeni hak geliyor
Memurlara yeni hak geliyor
FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
"Kervancı Ali"nin tüm malvarlığı hazineye devredildi

Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken meteoroloji uzmanları 21 Aralık'tan itibaren halk arasında "Erbain soğuğu" olarak bilinen, kış aylarının en sert dönemlerinden birine girileceği konusunda uyarıda bulundu. Sıcaklıklar hızla düşecek ve yoğun kar yağışları kapıda.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir'e göre, Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren kendini gösterebilir. Dr. Özdemir, "Bu kış mevsiminin geçen yıllara göre daha soğuk ve yağışlı geçme ihtimali yüzde 70. Zemheri ayı boyunca dondurucu soğuk, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı etkili olacak" ifadelerini kullandı.

Dr. Özdemir, bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceğini söyledi. Bölgelere göre beklenen sıcaklıklar şu şekilde: Marmara: 7-14 derece, Ege: 7-16 derece, Karadeniz: 9-19 derece, Akdeniz: 8-18 derece, İç Anadolu: 4-9 derece, Doğu Anadolu: -8 ila 1 derece Güneydoğu Anadolu: -1 ila 10 derece.

Bugünden itibaren Marmara ve Ege'de lodosun etkisini artırması bekleniyor. Rüzgar hızının 40-60 km/saate ulaşacağını belirten Dr. Özdemir, salı günü İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağını vurguladı. Hafta boyunca yağışların aralıklarla devam edeceği, yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceği ifade edildi.

Pazar gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını söyleyen Dr. Özdemir, "Hafta başında yüksek kesimlerde kar yağışları yoğunlaşacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı" dedi.

Yılbaşında bazı bölgelerde kar yağışının görülebileceğini belirten Dr. Özdemir, İstanbul'da düşük bir ihtimalle de olsa kar yağışı beklenebileceğini söyledi. "Barajlardaki su seviyeleri yükselmeye devam edecek, bu da tarım ve su kaynakları için olumlu bir gelişme olacak" dedi.

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası ve yağışlı günler etkisini artıracak. Hem günlük hayatı hem de tarımsal faaliyetleri etkileyecek bu süreçte, vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

Erbain soğuğu, kış mevsiminde görülen, genellikle Aralık ayının sonlarından başlayıp Ocak ayının sonuna kadar süren ve dondurucu soğuklarla karakterize edilen bir hava olayını ifade eder. "Erbain" kelimesi, Arapça kökenli olup "kırk" anlamına gelir. Bu isim, yılın en soğuk 40 günlük dönemini işaret eder. Halk arasında "zemheri" olarak da bilinen bu süreç, yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar, buzlanma ve don olaylarıyla ilişkilendirilir.

Başlangıç Tarihi: 21 Aralık (kış gündönümü)Bitiş Tarihi: 31 OcakBu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yılın en düşük seviyelerine iner. Ardından, 50 günlük bir başka soğuk dönem olan "Hamsin soğukları" başlar, ancak Hamsin genellikle Erbain kadar yoğun ve etkili değildir.

Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
img

Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
img

Diş hekimi, 7 kadının içeceğine uyuşturucu katıp tecavüz etti
img

Kızılay ünlü şalgam markasına ait fabrikayı satın aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
Kızılay, Doğanay'ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı
Kızılay ünlü şalgam markasına ait fabrikayı satın aldı
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
Yeni Savunma Bakanı Kasra'dan tarihi ültimatom
Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
Taraftarın tepkisi umurunda değil! Güzel oyuncuyla aşk yaşıyor
Kadınların içeceklerine uyuşturucu madde katıp tecavüz eden diş hekimi, 15 yıl hapis cezası aldı
Diş hekimi, 7 kadının içeceğine uyuşturucu katıp tecavüz etti

Son Dakika Haberleri

2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.