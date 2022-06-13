Doğuda saklı bir cennet! Kırmızı periler diyarı: Narman

Kırmızı peri bacaları olarak bilinen Narman Peri Bacaları, Narman İlçesi'nin güneyinde, Narman-Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresinde yer almaktadır.

Rüzgâr ve yağmurun kumlu toprağı aşındırması, kırmızı peri bacalarını ve dar vadilerden oluşan bu ilginç manzarayı meydana getirdi.

Bu jeolojik oluşumlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülmektedir. Oltu, Şenkaya, Sarıkamış, Horasan, Pasinler ve Tortum ilçeleri ile çevrelenen Narman İlçesi, Erzurum'un kuzeydoğusunda ve şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Peri bacalarının yer aldığı vadi, Amerika'da Colorado Kanyonu'na benzerliği ile de dikkat çekmektedir. Narman Peribacaları'nı koruma altına alarak ülke turizmine kazandırmak için yaz aylarında çeşitli şenlikler düzenlenirken, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisi her geçen dönem artış göstermektedir.

Kapadokya'daki Peri bacaları ile Narman'daki Peribacaları, oluşumları bakımından birbirinden ayrılmaktadır.

Kapadokya'daki Peri bacaları volkanizma sonucu oluşmuş, Narman'da bulunanlar ise günümüzden 2,5-3 milyon yıl önce, akarsuların bir çökelme havzasına taşıdığı malzemelerin zamanla aşınması sonucunda oluşmuştur.

Kırmızı Peribacalarının bu rengi almasının nedeni ise tortullardaki kırmızı renk demirin Fe2O3 şeklinde oksitlenmesidir. Kaynak: Erzurum Gezi Rehberi Kitabı Tablet İletişim Yayınevi

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