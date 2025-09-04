Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son raporlarına göre, 4 Eylül Perşembe günü ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde değişken hava koşulları hakim olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu detayları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? TÜRKİYE GENELİ GÜNDEMDEKİ HAVA ŞARTLARI

4 Eylül Perşembe günü hava durumu raporu, ülkenin birçok bölgesinde farklı hava koşullarının yaşanacağını gösteriyor. Kuzeydoğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması ve kuvvetli rüzgar beklentisi, günlük yaşamı etkileyebilecek önemli detaylar arasında.

Yağış Durumu: Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak yağışlar, özellikle Samsun doğusu ve Ordu çevresinde kuvvetli olacak.

Rüzgar Şiddeti: Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın yer yer 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklıkları: Genel olarak sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Bu kapsamda, özellikle açık havada yapılacak aktiviteler için hazırlıklı olunması önerilir.

4 Eylül 2025 Perşembe hava durumu

4 EYLÜL PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 4 Eylül Perşembe günü sıcaklıklar 22°C ile 30°C arasında değişecek. Hava genel olarak az bulutlu ve açık geçerken, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde hafif serin bir hava ile güne başlanacak.

Öğle ve öğleden sonra sıcaklıklar yükselerek yaz mevsiminin son günlerindeki tipik sıcaklıklara yaklaşacak.

Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar yeniden düşmeye başlayacak.

İstanbul'da yaşayanların özellikle rüzgara karşı tedbirli olmaları tavsiye edilir. Dışarıda planlarınız varsa, gün içinde güneş koruyucu önlemler almanız faydalı olacaktır.

4 EYLÜL PERŞEMBE İZMİR HAVA DURUMU

Ege'nin incisi İzmir'de 4 Eylül Perşembe günü sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek. Meteoroloji verilerine göre gündüz en yüksek sıcaklık 35°C civarında olacak. Geceleri ise sıcaklık 24°C'ye kadar düşecek.

Gün boyunca açık ve güneşli hava hakim olacak.

Rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi beklendiğinden, deniz kıyısında özellikle dikkatli olunması gerekiyor.

Nem oranı yaz mevsimi sonlarında olduğu gibi yüksek olabilir, bu da hissedilen sıcaklığı artırabilir.

İzmir'de yaşayanlar için bu tarihte bol su tüketmek ve güneş ışınlarından korunmak önemli. Ayrıca rüzgar nedeniyle toz ve kum taşınması ihtimaline karşı tedbir alınabilir.

4 EYLÜL PERŞEMBE ANKARA HAVA DURUMU

Başkent Ankara'da 4 Eylül Perşembe günü hava sıcaklıkları 15°C ile 27°C arasında olacak. Havanın genellikle az bulutlu ve açık olması beklenirken, rüzgar şiddeti diğer bölgelere göre daha sakin seyredecek.

Sabah serinliği sonbahar mevsimine adım atıldığını hissettirecek.

Gün içinde ısınma olsa da, özellikle akşam saatlerinde hava serinlemeye başlayacak.

Yağış beklenmediği için dış mekan aktiviteleri için uygun bir gün olacak.

Ankara'da yaşayanlar için sabah ve akşam dışarı çıkarken hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.