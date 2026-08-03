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15 Temmuz paylaşımının ardından tutuklanan Nasuh Mahruki'ye 4 yıl 6 ay hapis talebi

15 Temmuz paylaşımının ardından tutuklanan Nasuh Mahruki'ye 4 yıl 6 ay hapis talebi
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AKUT’un kurucusu Ali Nasuh Mahruki’nin 15 Temmuz’a ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mahruki’nin, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

  • AKUT kurucusu Ali Nasuh Mahruki, 15 Temmuz'a ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan iddianamede Mahruki için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
  • Savcılık, eylemin basın ve yayın yoluyla işlendiğini değerlendirerek cezanın yarı oranında artırılmasını istedi.

AKUT’un kurucusu Ali Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

15 TEMMUZ PAYLAŞIMI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Mahruki’nin 15 Temmuz’a ilişkin sosyal medya paylaşımı üzerine başlatıldığı belirtildi. Mahruki, 17 Temmuz’da “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması kapsamında tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Nasuh Mahruki’nin üzerine atılı suçtan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Savcılık ayrıca, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini değerlendirdi. Bu nedenle cezanın yarı oranında artırılarak uygulanması talebinde bulunuldu.

İDDİANAMEDE PAYLAŞIMIN İÇERİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Mahruki’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın soruşturma konusu olduğu belirtildi. Savcılık, paylaşımın niteliği ve kamuya açık şekilde yayımlanmış olması üzerinden değerlendirmede bulundu.

Mahruki hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde yargılama süreci başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtilla ASİLTÜRK:

Haksız yere tutuklanan herkes zamanı gelince çıkacak inşallah...

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