15 Temmuz paylaşımının ardından tutuklanan Nasuh Mahruki'ye 4 yıl 6 ay hapis talebi

AKUT’un kurucusu Ali Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

15 TEMMUZ PAYLAŞIMI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Mahruki’nin 15 Temmuz’a ilişkin sosyal medya paylaşımı üzerine başlatıldığı belirtildi. Mahruki, 17 Temmuz’da “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması kapsamında tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Nasuh Mahruki’nin üzerine atılı suçtan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Savcılık ayrıca, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini değerlendirdi. Bu nedenle cezanın yarı oranında artırılarak uygulanması talebinde bulunuldu.

İDDİANAMEDE PAYLAŞIMIN İÇERİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Mahruki’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın soruşturma konusu olduğu belirtildi. Savcılık, paylaşımın niteliği ve kamuya açık şekilde yayımlanmış olması üzerinden değerlendirmede bulundu.

Mahruki hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde yargılama süreci başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı