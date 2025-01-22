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Bolu Belediyesi yanan otelin restoranına izin belgesi vermiş

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Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce facianın meydana geldiği otelin restoranı için verdiği yangın yeterlilik belgesi ortaya çıktı. Yangının sorumluluk alanında olmadığını söyleyen Başkan Tanju Özcan'ın aynı zamanda kuzeni de olan yardımcısı Sedat Gülener'in imzasını taşıyan belgede, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" ifadesi yer aldı.

Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından başlayan denetim ve izinlerle ilgili sorumluluk tartışmaları ortaya çıkan bir belge ile yeni bir boyut kazandı.

BOLU BELEDİYESİ YANGINDAN 19 GÜN ÖNCE OTELİN RESTORANINA İZİN BELGESİ VERMİŞ

Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin restoranı için yangın yeterlilik belgesi hazırladığı öğrenildi. Belediye tarafından, Grand Kartal Otel'de açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için yapılan başvuru üzerine hazırladığı 2 Ocak 2025 tarihli belgede "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" ifadeleri yer aldı.

Bolu Belediyesi yanan oteldeki restoran için 19 gün önce 'yangın yönetmeliğine uygun' kararı vermiş

LPG TÜRÜ PARLAYICI VE PATLAYICI MADDE BULUNDURULMAMASI GEREKTİĞİ KAYDEDİLMİŞ

Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünce Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanan "Yangın önleme ve korunma" konulu belgede, ilgili firmanın Kartalkaya mevkisinde açmak istediği 70 metrekare kapalı alan restoranın yangın güvenliği yönünden incelemelerinin tamamlandığı belirtildi. İş yerinde 1 adet 6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının, kaçak akım rölesinin, acil aydınlatmanın mevcut olduğu aktarılan belgede, iş yeri içerisinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği kaydedildi. Belgede "Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bolu Belediyesi yanan oteldeki restoran için 19 gün önce 'yangın yönetmeliğine uygun' kararı vermişTanju Özcan ve Sedat Gülener

TANJU ÖZCAN'IN KUZENİ VE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÜLENER'İN İMZASINI TAŞIYOR

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kuzeni olduğu bilinen Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzasını taşıyan, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" denilen 2 Ocak tarihli belgede, şunlar ifade edildi: "9 Temmuz 2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'in 9'uncu kısım 1'inci bölüm 'Yangın Güvenliği Sorumluluğu' altında belirtilen 124'üncü maddesinde, 'Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur.' 125'inci maddesinde ise 'Yangın güvenliğinin sorumlusunun belirlenmesi' ibareleri yer almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim."

AÇILIŞA DAİR KARAR TİCARET SİCİL GAZETESİNDE

Belediyeden talepte bulunan Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bolu Şubesi'nin "Grand Kartal Otel No: 2/1 Merkez/Bolu" adresindeki açılışına dair karar 12 Aralık 2024'te Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yer alıyor.

Bolu Belediyesi yanan otelin restoranına izin belgesi vermiş
Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıgirilmez:

hadi bakalım chp trolleri boş beleş suçlamalar yapı duruyorsunuz kıt aklınızla o milletin ahı çıkacak boş işlerle uğraşan başkanınızdan

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Haber Yorumlarımimari birim:

70 m2 cafe restaurant için verilmiş bir uygunluk raporu binanın tamamı için değildir

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Haber YorumlarıSer_hat:

Restoran mı taktı oteli

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Haber YorumlarıCan:

Gelmişlerdir burs adı altında paraları alıp dönmüşlerdir . O denetimde imzası olan herkesi içeri atacaksın ömür boyu çıkartmayacaksın işte bak bakalım bir daha cesaret ediyorlar mı

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