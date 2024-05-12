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Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Hatay'ın Emek ve Aksaray Mahallelerinde; 2017 yılında yapmaya çalıştığı kentsel dönüşüm çalışmalarının engellendiği programın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bakan Özhaseki'nin halkı kentsel dönüşüm için saatlerce ikna etmeye çalıştığı görüldü.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Hatay'ın Emek ve Aksaray Mahallelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 2017 yılında vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Hatay Emek ve Aksaray Mahallelerinde 3 Kasım 2017'de yapmak istediği kentsel dönüşümün ideolojik grupların vatandaşları provoke ederek engellediklerine yönelik anlattığı programın fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıktı.

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKANLAR TEPKİ GÖSTERMİŞ

Her fırsatta Türkiye'nin deprem ülkelerinden biri olduğunun altını çizen ve yapılacak yapıların bu bilinçte sağlam yapılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'nin bir önceki bakanlığı döneminde Hatay'ın Antakya ilçesi 'Emek ve Aksaray Mahallelerindeki yapılmak istenen kentsel dönüşümün engellendiği programa ilişkin görüntülerde, dönemin Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci konuşurken, bir grubun tepki gösterdiği ve yuhaladığı görüldü.

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

ÖZHASEKİ, "RIZANIZ OLMAZSA ADIM ATILMAYACAK" DEMİŞ

Tepkilerin sürmesi üzerine törende bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'nin araya girerek, hak sahipliği konusunda mağdur olduğunu ileri sürenleri ikna etmek için onlarla gruplar halinde görüştüğü görüldü. Görüntülerde Bakan Özhaseki'nin vatandaşlara, "Birinci söz olarak sizlere şunu söylüyorum; kardeşlerimiz rızanız olmadığı sürece burada bir adım atılmayacak. Ben 21 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kardeşinizim. Ömrüm belediyecilikle, bu işlerin içerisinde geçti. Burada bir sorun olduğunu anladım. Sakince sorunları bana aktarın, her şeyi dinleyeyim sizinle bir çözüme kavuşturalım. Çözüm bulup eğer sizin rızanızı almazsak olduğu gibi bütün çalışmalar duracak söz veriyorum." dediği görüldü.

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

"HERKESE EV VERİLECEK"

Bakan Özhaseki, görüntülerde ayrıca kentsel dönüşümün bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Kentsel dönüşüm yapılırken orada bizim dikkat etmemiz gerekenler var. Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, kentsel dönüşüm uygulanan bütün yerlerdeki kardeşlerime özellikle şunu söylüyorum. İsmail Bey'e de şimdi söylüyorum. Birtakım hesaplar yapılmış olabilir. Bu hesaplarda bazı kardeşlerimiz belki evlerinden oluyorlardır, sıkıntı çekiyorlardır. Burada esas şu bir; yerinde dönüşüm olacak. Başka mahallelere gidilmeyecek. Kimin evi yıkıldıysa ona ev verilecek. Birinci şart bu. Herkese ev verilecek." ifadelerini kullandığı görüldü.

Bakan Özhaseki'nin uzun süre kentsel dönüşümün yapılması yönündeki çabalarına rağmen ideolojik grupların vatandaşları provokesi sonucunda dönüşüm yapılamamıştı. Kentsel dönüşümün engellendiği Emek ve Aksaray Mahallelerinde o gün hayatta olan insanların birçoğu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybetti.

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

"YALVARDIK YAKARDIK"

Bakan Mehmet Özhaseki, Hatay'da geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile birlikte gerçekleştirdiği incelemelerde Emek ve Aksaray Mahallelerindeki geçmişte yaşadığı o olayı da anlattı. Depremde mahallelerin tamamıyla yerle bir olduğunu belirten Bakan Özhaseki şunları söyledi: "6-7 yıl öncesinde buraya kentsel dönüşüm yapmak için geldiğimizde bazı gruplar protesto ettiler. Yalvardık yakardık epeyce rica ettik. Gece yarısına kadar oturdum burada insanları ikna etmek için saatlerce dil döktüm.

"KEŞKE MANİ OLUNMASAYDI"

Fakat derdimizi anlatamadık ve protestocu gruplar bize burada kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Haliyle vatandaş istemezse, karşı çıkıyorsa kavga ederek yapacak bir şey yok. Mecburen üzülerek ayrılmak durumunda kaldık. Kıssadan hisse; keşke öyle söylenmeseydi. Keşke mani olunmasaydı. Keşke ideolojik çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımızın, kardeşimizin burnu bile kanamasaydı. Şimdi burada 5 bin 600 konutun yapımına başladık. Evler yükselmeye devam ediyor."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Aksaray Deprem Hatay Gündem Yerel Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (8)

Esma:

kimse yorum yapamamış, çünkü yapılacak yorum yok malesef

50
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Ahmet Aydın null:

Adam uyarı yaptı ama kimse dinlemedi

24
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Abdulhak Myradow:

AKP 90+7 uzatma dakikalarda mucize yapmak istoyor.Ama halk bunları penaltılara bırakmak istemiyor.

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mühendis:

Maalesef bizim millet başına bir şey gelmeden dogru karar veremiyor. Kuralsızlık, rüşvet ve çalma toplumun bütün kesimlerine bulaşmış. En sonunda da ancak bir afetle veya krizle bunun böyle olmaması gerektigi görülüyor ama ders alan yok:(

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duyarlı vatandaş:

Adam haklı beyler zaten kabinede işin erbabı olan ender bakanlardan tebrik ederim. Keşke haklı çıkmasaydı . Ama haklı çıktı dağılın.

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Sinan Bulduk:

Kentsel dönüşüme karşı çıkanlar ruhsal dönüşümle tanıştılar..

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Karaşal:

Hem yoğurdum dökülmesin hem de …. Neyse.

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Diyarli:

Millet olarak Ahlaki ve sosyal bir cokuntu icindeyiz.. Her maddi sey bir gun yerine koyulur ama Ahlak cokerse yerine geri getirilmesi 100 yillan surer.

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