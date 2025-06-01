Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı

Bingöl'deki depremleri yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Konum itibariyle endişe verici. Bu depremçevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkileyebilir" açıklamasında bulundu.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, saat 12.26'ta yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.55'te de 3.9 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.

GÖRÜR'DEN KORKUTAN DEĞERLENDİRME

Meydana gelen depremlerin ardından deprem bilimci Prof Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Depremin konumunun endişe verici olduğunu söyleyen Görür, "Dallıca-Kiğı/ Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibariyle endişe verici. Bu depremçevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkiliyebilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.