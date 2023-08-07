Binbir Zahmetle Yapılan Kuru Kaymak Coğrafi İşaret Alma Yolunda

Binbir zahmetle hazırlanıyor, 10 litre sütten yarım kilogram elde ediliyor

Bu kaymağın tadına Turgut Özal, Süleyman Demirel ve nice bürokratlar baktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Zincidere Mahallesi'nde binbir zahmetle yapılan 'Kuru Kaymak' coğrafi işaret alma yolunda. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde başlatılan girişimler devam ederken, günümüzde üreten tek aile olduklarını söyleyen Hulusi Ateş; zamanında Turgut Özal, Süleyman Demirel gibi birçok bürokratın kuru kaymağı tattığını söyledi.

İlçede bulunan Zincidere mahallesinde yapılan 'Kuru kaymak' coğrafi işaret alma yolunda. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde başlatılan süreç devam ederken, bölgede ürünü yapan tek aile kültürü yaşatmak için üretimlerine devam ediyor. Anneannesinden kendisine kadar bu kültürün geldiğini aktaran Melek Alakuş; "Kuru kaymak, yaş kaymaktan daha farklı. 10 kilo sütten yapılıyor, 7 saat bekleme süresi var. Sonrasında yarım kilo kaymak elde ediliyor. Zincidere'ye özgü bir kaymak. Daha önce anneannem yapardı, anneannemden sonra annem, annemden sonra da ben öğrendim. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Bütün hayallerimi gerçekleştirdi" dedi.

Turgut Özal'dan Süleyman Demirel'e kadar Kayseri'ye gelen bürokratlar bu kaymağın tadına baktı

Kuru kaymak kültürünün bölgede yaşayan Rumlardan kaldığını ifade eden Hulusi Ateş; zamanında pastırma ve sucuk satan dükkanlarda ticaret için kuru kaymak da satıldığını söyledi. Kayseri'ye gelen üst düzey bürokratların kuru kaymağın tadına baktığını da aktaran Ateş; "Kuru kaymak kültürü bu bölgede Rum'lardan kalma bir kültür. Bunun da son temsilcileri rahmetli annem yapardı. Annem bunu hem ekonomiye katkı olsun diye yapardı hem de kahvaltımızda ikram edilen bir kaymaktı. Daha önce ticareti olarak pastırma sezonu bittiği zaman dondurma ve kuru kaymak satan dükkanlar vardı çarşıda. 1950'lerde Kayseri'de meşhur Amerikan Koleji vardı, annemle oraya kuru kaymak satmaya giderdik. Oradaki öğrencilerin çoğu varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Sonradan ikram olayına dönüştü. Ara sıra gelen misafirlere ikram edilirdi. Zamanında Süleyman Demirel, Turan Fevzioğlu, Turgut Özal yedi" diye konuştu.

Kuru kaymağın özelliklerinden bahseden Ateş, günümüzde tek nesil olarak kendilerinin kaldığını, bu kültürün devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Ateş konuşmasını; "Neden kuru kaymak deniliyor? Yaş kaymak dediğimiz camız sütünden olan bir kaymak. Bu inek sütünden yapılır. Bunu da kaynadıktan sonra soğutmalı, dinlenmeli olduğu için yüzü kuru tuttuğundan kuru kaymak adı oradan geliyor. Bu kültürü annemden sonra bir müddet ablam yaptı. Ondan sonra da tabi yeğenlerimize geçti. Sağ olsun burada Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın teşvikleri var. Hem ekonomik katkı oluyor, hem de kültür olarak devam ediyor. Bunun sürekliliği için herkesin yapmasını isteriz. Köy kültürü olarak devam etmesini istiyoruz, Zincidere'ye has bir şey. Dana önce ticari olduğu için yapılıyordu ama şimdi tamamen son nesil olarak yeğenlerimde kaldı" şeklinde sürdürdü.