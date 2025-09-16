Başkan Gülpınar, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Yolunda Direksiyona Geçti ve Kaliteyi Test Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak 13 kilometrelik yol çalışmalarını yerinde inceledi. Otoyol genişliğindeki yeni asfalt yolda direksiyon başına geçen Başkan Gülpınar, çalışmaları yakından takip ederek yol kalitesini bizzat test etti. Gülpınar, "Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık. Yolun da en iyisini yapmak bizim boynumuzun borcu" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve yapımı devam eden 1700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ne erişimi kolaylaştırmak amacıyla başlattığı yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güzelşehir Kavşağı'ndan başlayarak hastaneye kadar uzanan güzergâhta sıcak asfalt serimi hızla devam ederken, yeni yol aynı zamanda Gazi Osman Paşa Caddesi'ne ve Bilim Merkezi'ne doğrudan bağlantı sağlayarak şehir içi ulaşımda stratejik bir rol üstlenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte yaklaşık 6 kilometrelik sıcak asfalt dökümü tamamlanmış durumda. Projenin nihai haliyle 13 kilometrelik bir yol ağına ulaşması bekleniyor. Bu yatırımla birlikte, hastaneye ulaşım yalnızca daha hızlı ve güvenli hale gelmeyecek, aynı zamanda şehir trafiği de önemli ölçüde rahatlatılacak.

BAŞKAN GÜLPINAR SAHADA İNCELEME YAPTI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Osman Bilden ve daire başkanlarının da eşlik ettiği incelemelerde Başkan Gülpınar, Şehir Hastanesi bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni yapılan ve otoyol genişliğinde inşa edilen yolda araç kullanarak incelemelerde bulunan Başkan Gülpınar, yolun kalitesini bizzat test etti ve projeye ilişkin detaylı bilgi verdi. Başkan Gülpınar, yakın zamanda hizmete açılması planlanan Şehir Hastanesi'nin Şanlıurfa'ya kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

BAŞKAN GÜLPINAR: "URFA'YA YENİ BİR ÇEHRE KAZANDIRACAĞIZ"

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, yaptığı açıklamada, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederek, "Hayırlı olsun inşallah diyorum. Tabii Şehir Hastanesi önemli bir yatırım bizim için. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle çok önem verdiği ve benim milletvekiliyken de burada üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve takip ettiğimiz bir konuydu ama bazı gecikmeler yaşandı. Şimdi inşallah Allah nasip ederse, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu Şehir Hastanesi'nin açılışında bizler de yer alacağız. Onun için özellikle Urfa halkı adına Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz.

Tabii böyle bir yatırımın yollarıyla beraber tamamlanması çok büyük önem arz ediyor. Çünkü çok ciddi bir sirkülasyon olacak burada. 1700 yataklı bir hastanede bu kadar sirkülasyonun yoğun olduğu bir yerde yollar çok büyük önem arz ediyor."

13 KM YOL YAPILACAK

Mevcut Karayolları projelerine ek olarak alternatif güzergâhların da oluşturulduğunu belirten Başkan Gülpınar, kamulaştırma maliyetleriyle ilgili de bilgi verdi:

"Karayollarının bir projesi var. Biz şimdi onlarla bir çalışmaya daha başlamadan, burada alternatif bir yol oluşturalım dedik. Çünkü bazı yollar kapanacak mecburen. Şehri rahatlatmak adına, trafiği rahatlatmak adına. Onların çalışmaları devam ederken biz burada alternatif yollar ürettik ve çalışmalarımızı tamamlama noktasına getirdik. Burada ciddi bir emek var. Yaklaşık 6 kilometreye yakın bir sıcak asfalt dökümü oldu. Tabii bittiğinde yaklaşık 13 kilometreye yakın bir yolumuz tamamlanmış olacak ve Şehir Hastanesi'nin trafiği çok ciddi bir şekilde rahatlamış olacak. Burada biraz önce inceledik; 35 metrelik yolun Buluntu Hoca Bulvarı'na bağlanması hasebiyle açtığımız yolda yaklaşık 22 milyon liralık da bir kamulaştırma giderimiz oldu. Helal hoş olsun inşallah Urfa'mıza."

"VATANDAŞIMIZA EN KALİTELİSİNİ SUNMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCU"

Başkan Gülpınar, yolların sadece fiziksel bağlantı değil, aynı zamanda kalite anlamında da şehir için bir değer olduğunu vurguladı:

"Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık. Tabii yolun da en iyisini yapmak bizim boynumuzun borcu. Vatandaşımız tabii biz de düz vatandaş olarak, normal vatandaş olarak biz sadece yolun güzelliğinden dem vuruyoruz. Ama bir de işin teknik boyutu var. Anlayanlar da ayrı bir teşekkürde bulunuyorlar bize. Bu konuda mesajlar atıyorlar, arıyorlar bizi. Yolun kalitesi açısından da özellikle teşekkürlerini iletiyorlar. Tabii o uzmanların işi ama uzmanlar işi bir de o açıdan değerlendiriyorlar. Sadece yolları, güzergâhları birbirine bağlamak değil de bir de yolun kalitesi açısından değerlendirmeler yapılıyor. Onlar da bir uzmanlık alanı. O açıdan da çok memnuniyet verici bizim için. Arkadaşlar hiçbir şekilde israf etmeden, malzemeyi en güzel şekilde, en verimli şekilde kullanarak layıkıyla görevlerini yerine getiriyorlar. İnşallah "evladiyelik" diyelim bu yollar yani."

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Gülpınar, yol yatırımları ve Şehir Hastanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa'nın ulaşım açısından daha çağdaş bir yapıya kavuşacağını belirterek,şu ifadelere yer verdi:

"Dediğimiz gibi, biz en baştan beri söz verdiğimiz gibi Urfalılar için, hemşehrilerimiz için onlardan gelen parayı tamamen onlara harcamak adına azami gayreti gösterip gerek tasarrufa riayet ederek gerekse de israfı önleyerek, çarçur edilen paraları engelleyerek bu yatırımları yapıyoruz, bu kamulaştırma bedellerini ödüyoruz. Çok şükür. Allah inşallah önümüzde daha güzel günleri bizlere göstersin, daha güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip eylesin. İnşallah Şehir Hastanesi ile beraber, bu yollarla beraber Urfa'mıza yeni bir çehre, yeni bir vizyon kazandırılacak. Tekrar emeği geçen herkese ve başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hastaneyi Şanlıurfa'mıza kazandıracağı için özellikle teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hayırlı olsun inşallah Urfa'mıza diyorum."

Başkan Gülpınar, daha sonra Büyükşehir Belediyesi personellerine kolaylıklar dileyerek alandan ayrıldı.