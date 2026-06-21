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Curaçao'dan tarihi puan! 15 kurtarış yaparak ülkesine bir ilki yaşattı

Curaçao'dan tarihi puan! 15 kurtarış yaparak ülkesine bir ilki yaşattı
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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Ekvador ile Curaçao, golsüz berabere kaldı. Curaçao kalecisi Eloy Room, Ekvador karşısında yaptığı 15 kurtarışla Dünya Kupası tarihine geçti. 37 yaşındaki file bekçisi, 1966'dan bu yana uzatmaya gitmeyen bir Dünya Kupası maçında en yüksek kurtarış sayısına ulaştı.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Ekvador ile Curaçao karşı karşıya geldi. Kansas City'de oynanan mücadele golsüz berabere bitti.

TARİHLERİNDEKİ İLK PUAN

Gruptaki ilk maçında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya atan Curaçao, Ekvador beraberliği ile de turnuva tarihindeki ilk puanını almayı başardı. Ekvador da ikinci maçında ilk puanını aldı. 

15 KURTARIŞ YAPARAK TARİHE GEÇTİ

Curaçao kalecisi Eloy Room, mücadeleyi tam 15 kurtarışla tamamladı ve Dünya Kupası tarihine geçti. Miami FC forması giyen 37 yaşındaki file bekçisi, 1966'dan bu yana uzatmaya gitmeyen bir Dünya Kupası maçında en yüksek kurtarış sayısına ulaştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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