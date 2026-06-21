Gümüşhane'de Polis Memuru Kalp Krizine Yenik Düştü: Hamile Eşi Törende Gözyaşlarına Boğuldu

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Osman Özer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç polis memuru için gece saatlerinde düzenlenen törende hamile eşi Selda Özer gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Osman Özer (33), önceki gece evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden polis memuru için Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Olgun Gülay Ek Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, il protokolü, mesai arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törende hamile olduğu öğrenilen eşi Selda Özer gözyaşlarına hakim olamazken, oğlunu genç yaşta kaybeden acılı baba Ekrem Özer de taziyeleri kabul etti. Özer'in naaşı, edilen duaların ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı