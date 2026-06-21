Haberler

Gümüşhane'de Polis Memuru Kalp Krizine Yenik Düştü: Hamile Eşi Törende Gözyaşlarına Boğuldu

Gümüşhane'de Polis Memuru Kalp Krizine Yenik Düştü: Hamile Eşi Törende Gözyaşlarına Boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 33 yaşındaki polis memuru Osman Özer, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Düzenlenen cenaze töreninde hamile eşi Selda Özer gözyaşlarına boğulurken, acılı baba Ekrem Özer taziyeleri kabul etti. Özer'in naaşı dualar eşliğinde İstanbul'a gönderildi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Osman Özer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç polis memuru için gece saatlerinde düzenlenen törende hamile eşi Selda Özer gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Osman Özer (33), önceki gece evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden polis memuru için Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Olgun Gülay Ek Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, il protokolü, mesai arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törende hamile olduğu öğrenilen eşi Selda Özer gözyaşlarına hakim olamazken, oğlunu genç yaşta kaybeden acılı baba Ekrem Özer de taziyeleri kabul etti. Özer'in naaşı, edilen duaların ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak

Trump, Hürmüz Boğazı için süre verdi: Anlaşma tamamlanmazsa biz alırız
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı

Başkentte pankart krizi! Mansur Yavaş astı, CHP’li belediye kaldırdı
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

Paraguay'dan Türkiye için hadlerini aşan yorum
Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama

Milli yıldızımızın eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Beyoğlu'nda 24 saatlik eylem yasağı

İstanbullular dikkat! Bu yollar 24 saat kapalı olacak
Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi takımdan gönderiyor
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık