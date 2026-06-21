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Öldü sanılan kadın tatilde çıktı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 gündür haber alınamayan ve evinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye sevk edilen kadının tatilde olduğu ortaya çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 10 gündür haber alınamayan ve evinden kötü kokular geldiği öne sürülen kadın için ekipler seferber olurken, daire kapısının kırılmasına dakikalar kala ulaşılan kadının tatilde olduğu ortaya çıktı.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayan Z.T.'yi yaklaşık 10 gündür göremeyen komşuları evden geldiğini düşündükleri kötü kokular nedeniyle endişelendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli işlemlerin ardından daire kapısını açmak için ekipmanları hazır beklerken, polis ekipleri ise ev sahibine ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunularak daire kapısı açılmak üzereyken polis ekiplerinin telefonla ulaştığı Z.T.'nin tatilde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

Ekipler herhangi bir müdahalede bulunmadan olay yerinden ayrılırken, konunun sorunsuz şekilde sonuçlanması apartman sakinlerini sevindirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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