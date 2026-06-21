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Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga

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Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga
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Adıyaman'da bir düğün töreni sonrası oluşturulan konvoyda çıkan tartışma, yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren olayda gelin ve damat da tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Adıyaman'da bir düğün töreni sonrası yapılan konvoyda çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez de yapılan bir düğün töreni sonrasında oluşturulan konvoya katılanlar arasında tartışma çıktı. Yeşilyurt Mahallesi'nde duran konvoydakiler burada birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Gelin ve damat kavga eden şahısları durdurabilmek için yoğun çaba sarf etti.

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Birbirine öldüresiye saldıran şahıslar, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kavgayı bıraktı. Çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibinin geldiği olay yerinde ekipler şahısları sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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