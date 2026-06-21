Haberler

CHP ilçe başkanının oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybetti

CHP ilçe başkanının oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinden 6 yıl önce çalışmak için gittiği İspanya'da boyun tümörü nedeniyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki Aziz Çaplık'ın cenazesi Türkiye'ye getirilerek toprağa verildi.

MARDİN'in Derik ilçesinden 6 yıl önce çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybeden Aziz Çaplık (28), memleketinde toprağa verildi.

Derik ilçesinden 6 yıl önce çalışmak için İspanya'ya giden CHP İlçe Başkanı Mehmet Çaplık'ın oğlu Aziz Çaplık, 19 Mayıs'ta rahatsızlanınca Barcelona'daki Hospital Vall d'Hebron Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Boyun tümörü teşhisi konulan Çaplık, 11 Haziran'da hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Ailenin girişimleri sonucu işlemleri tamamlanan Çaplık'ın cenazesi, sabah saatlerinde hava yoluyla Türkiye'ye getirildi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda karşılanan cenaze, Derik Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Bahçelievler Mahallesi'ndeki Abdullah Akın Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Çaplık'ın yakınları ile ilçe halkı katıldı. Baba Mehmet Çaplık, "Oğlumun İspanya'da vefat etmesi nedeniyle 10 gündür arkadaşlar, akrabalar acımızı bizimle beraber paylaşıyor. Bugün defnettik onu. 5 çocuğumdan en büyüğüydü, 28 yaşındaydı. Henüz bekardı. Almanya'ya çalışmak için gitmişti, sonra İspanya'ya geçmişti. Cenazesini getirtip, defnettik. Cenazemize katılan herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Terim'den TFF Başkanı'na yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor

40 yıldır dağda tek başına! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
YKS öncesi kimliğini evde unuttu: Motosikletli zabıta önce nüfus müdürlüğüne götürdü; sonra sınava yetiştirdi

YKS öncesi kimliğini evde unuttu: Motosikletli zabıta imdadına yetişti
Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga

En mutlu günleri olacaktı! Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü