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İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek

İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal bölgelerinden çekilmeyeceğini ve operasyonlarını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı. Ateşkesin İsrail'in bölgeden çekilmesini içermediğini savunan Katz, "İsrail, Lübnan'daki güvenlik bölgesinden çekilmeyecek" dedi. Açıklama, İsrail'in saldırıları durdurduğu yönündeki iddiaların ardından geldi.

  • İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde kalmaya devam edeceğini ve operasyonlara yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmadığını açıkladı.
  • Katz, İsrail'in Lübnan'daki güvenlik bölgesinden çekilmeyeceğini belirtti.
  • İran ve ABD, Pakistan arabuluculuğunda 14 Haziran'da 'İslamabad Mutabakatı'nı imzaladı; anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesini öngörüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde kalmaya devam edeceğini ve operasyonlarına yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmadığını açıkladı.

Katz, son günlerde İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sınırlandırıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, ordunun faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

"GÜVENLİK BÖLGESİNDEN ÇEKİLMEYECEĞİZ"

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgede konuşlanmayı sürdürdüğünü ifade eden Katz, buradan Lübnan'ın iç kesimlerine yönelik operasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Ateşkesin İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesini içermediğini öne süren Katz, "Başbakan Binyamin Netanyahu ve benim de açıkça belirttiğimiz gibi İsrail, Lübnan'daki güvenlik bölgesinden çekilmeyecektir" dedi.

MUTABAKAT İSRAİL'DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İran ve ABD, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda 14 Haziran'da savaşın sona erdirilmesini ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen anlaşma, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakatta Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesine yönelik maddelerin yer alması İsrail yönetiminin tepkisini çekmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRDÜ

İsrailli yetkililer daha önce de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklarken, İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

19 Haziran'da yeni bir ateşkesin yürürlüğe girdiği duyurulmasına rağmen bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi. İsrail basını dün Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiğini öne sürse de Katz'ın açıklamaları bu iddialarla çelişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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