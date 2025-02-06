İstanbul'da iki farklı kar görüntüsü

İstanbul'da dünden bu yana ara ara etkisini artıran kar yağışı bazı ilçelerde zor anlar yaşatırken bazı ilçelerde ise hiçbir etkisi olmadı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde yeniden başladı. Gün içinde aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde yoğun yağış görülürken Sultangazi, Kağıthane, Mecidiyeköy ve Taksim'de etkisini sürdürdü. Bazı araç sürücüleri, kayganlaşan yolda dikkatle ilerledi.

BAŞAKŞEHİR'DE ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Başakşehir'de gece ve sabah saatlerinde yağan kar nedeniyle bazı araçlar yolda ilerleyemedi. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar da karla kaplanan araçlarını temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için kar uyarısının ardından gece ve sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı gerçekleşti. Başakşehir'de yağan kar nedeniyle yollar ve araçların üzerleri karla kaplandı.

Başakşehir 4'üncü etapta sabah işine gitmek isteyen bir araç sürücüsü karla kaplanan yolda ilerleyemedi. Bir kişi aracın arka kısmına oturarak aracı hareket ettirmeye çalışsa da sürücü başarılı olamadı. İşlerine gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar da araçlarının karla kaplı olduğunu gördü. Sürücüler araçlarını temizlemek için çaba sarf etti.

Aracını temizleyen Nurullah Yıldırım, "İşe gideceğiz. Aracımız karla kaplı olduğu için temizliyoruz. Yollar açık ama aracımızı karlı gördüğümüz için temizliyoruz. Aracımızı temizledikten sonra yola çıkacağız" dedi.

AYDOS DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'un yüksek yerlerinde daha yoğun bir şekilde yağan kar, Kartal Aydos Ormanı'nda çatıları beyaza bürüdü. Ağaçların da beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar mola vererek kar topu oynadı. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

'KAR YAĞIŞINI GÖRÜNCE KARTOPU OYNADIK'

Kızıyla birlikte kartopu oynayan Erkan Tozkoparan, "Daha çok bekliyorduk. Buna da razıyız. Yüksek kesimlerde etkili yağıyor. Okulların tatil olup olmayacağını yakından takip ediyoruz. Buraya yakın oturuyoruz. Karı görünce kartopu oynadık" dedi. Okula giderken mola verip kartopu oynayan Lagün Tozkoparan, "Karın daha çok yağmasını bekliyordum. Tatil olur diye düşünüyordum. Haftaya da yağacakmış. O zaman tutar inşallah. Okula gidiyorduk. Mola verdik. Çok eğlendik" diye konuştu.