Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Afet bölgesi ilan edilen Sındırgı'da 10.38 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • 10 Ağustos 2023'ten bu yana Sındırgı'da yaklaşık 15 bin artçı deprem kaydedildi.
  • Sındırgı ilçesi afet bölgesi ilan edildi.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, Balıkesir'den korkutan haberler geliyor.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçıların bitmek bilmediği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde AFAD verilerine göre saat 09.41 itibarıyla 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 10.38 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve İzmir dahil çevre illerde de hissedildi.

15 BİN ARTÇI MEYDANA GELDİ, İLÇE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İlk 6,1 depremin yaşandığı 10 Ağustos'tan bu sana yaklaşık 15 bin artçının meydana geldiğini duyuran uzmanlar, bu durumu "deprem fırtınası" olarak değerlendiriyor. Bölgede 1600 civarında bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar almıştı. Peş peşe depremlerin ardından Sındırgı afet bölgesi ilan edilmişti.

VATANDAŞLAR GÜNLÜK YAŞAMA DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar günlük yaşamlarına dönmeye çalışıyor. İlçe merkezinde bazı esnaf tamiratlarını yaptığı dükkanlarını açarken, Sındırgı kapalı pazar yerinde ise vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İncelemeler sonucu ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Yetkililer, hasarlı yapılara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor. İlçede kurum ve kuruluşların çalışmaları sürerken, vatandaşlar da rutin hayatlarına dönmeye çalışıyor.

AFAD'DAN "DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON" TOPLANTISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından ilçede devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı ve Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında başlatılan, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, Sındırgı kaymakamı, Belediye Başkanı, AFAD yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince tamamlanan hasar tespit çalışmaları ve AFAD tarafından geçici barınma hizmeti kapsamında kurulmakta olan konteynerlerin son durumu görüşüldü. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki diğer çalışmalarla ilgili tespit ve değerlendirmeler yapıldı.

Pehlivan, görüşme sonrası AFAD yöneticileriyle Sındırgı ilçesinde acil yıkılacak bina olarak tespit edilen yapıların tahliye ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Açıklamada, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları afetin izlerini silmek amacıyla omuz omuza çalışıyor, tüm imkanları ile milletimizin yanında olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

