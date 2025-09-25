Haberler

Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği hileli gıda listesinde; baklavada gıda boyası, balda tağşiş, zeytinyağında tohum yağı, köfte ve sucukta kanatlı eti ile sakatat, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Son yayımlanan listede köfte, sucuk, peynir, baklava, çay ve bal gibi birçok üründe sağlığı tehdit eden hileler tespit edildi.

BAKLAVA MARKALARI DİKKAT ÇEKTİ

Listede en çok dikkat çeken ürünlerden biri baklava oldu. Ankara'da faaliyet gösteren Hacıoğlu Baklava ve Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta'nın ürünlerinde gıda boyası tespit edildi. İstanbul'da ünlü bir markaya ait tereyağında ise süt yağı harici yağ kullanıldığı belirlendi.

BAL, BAHARAT VE ÇAYDA HİLE

  • İstanbul'da Hasırcılar Baharat'ın kekiklerinde yabancı maddeye rastlandı.
  • Sakarya'da Ekim Baharat'ın kırmızı biberinde domates katkısı bulundu.
  • İstanbul, Ankara ve Konya'da farklı markalara ait süzme çiçek ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.
  • Rize'de Özen Çay Gold Rize Çayında gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI

Aydın ve İzmir'de yapılan denetimlerde çok sayıda markanın sızma zeytinyağında tohum yağı karıştırıldığı veya düşük kaliteli yağ kullanıldığı saptandı.

ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI VE SAKATAT

Denetimlerde bazı kasap ve restoranlarda satılan kıyma, köfte ve sucuklarda kanatlı eti ve sakatat (kalp, taşlık) kullanıldığı ortaya çıktı. İstanbul'da piliç sucukta "mekanik ayrılmış kanatlı eti", Antalya'da köftede ise sakatat karışımı tespit edildi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE NİŞASTA VE BİTKİSEL YAĞ

Ankara, Hatay ve Konya'daki üretimlerde eritme peynir, teleme ve tereyağı gibi ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta kullanıldığı, bazı tereyağlarında ise koyun sütü bulunmadığı belirlendi.

Baharat ve Bal

  • İstanbul / Hasırcılar Baharat – Kekik → Yabancı madde tespiti
  • Sakarya / Ekim Baharat – Tatlı Toz Kırmızı Biber → Domates tespiti
  • İstanbul / Merbal – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş
  • İstanbul / Canpetek – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş
  • Ankara / Saf Natural Bal – Süzme Çiçek Bal (Bingöl Yöresi) → Taklit/tağşiş
  • Ankara / Saf Doğadan Bitlis – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş
  • Konya / Doğasan İnş. Reklamcılık – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş

Yağ ve Çay

  • Aydın / Nova Olive – Ayçiçek Yağı → Başka tohum yağı karıştırılması
  • Aydın / Vakfibirik – Naturel Sızma Zeytinyağı → Tohum yağı karıştırılması
  • İzmir / Çalıkuşu – Naturel Sızma Zeytinyağı → Tohum yağı karıştırılması
  • İzmir / Güclü – Naturel Sızma Zeytinyağı → Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması
  • İzmir / Naturel Akdeniz – Sızma Zeytinyağı → Tohum yağı karıştırılması
  • Rize / Özen Çay – Gold Rize Çayı → Gıda boyası tespiti

Et ve Et Ürünleri

  • İstanbul / Altınayet – Dilimli Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti
  • Kütahya / Tekir Ova – İşlem görmüş sucuk → Kanatlı eti tespiti
  • Ankara / Özden Hatun – Dana Kıyma → Kanatlı eti tespiti
  • Antalya / İsmet Kahraman – Dana Kıyma → Kanatlı eti tespiti
  • Antalya / Ramazan Gökmen – Köfte → Sakatat (kalp, taşlık) tespiti
  • Antalya / Mustafa Kılcı – Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımı → Kanatlı eti tespiti
  • Kocaeli / Ahmet Gündoğdu – Lahmacun Harcı → Kanatlı eti tespiti

Süt ve Süt Ürünleri

  • Ankara / MM Çiftlik – Tereyağı → Koyun sütü tespit edilemedi
  • Ankara / Kafkas Çiftliği – Eritme Peynir → Bitkisel yağ
  • Hatay / Gümüş Süt – Eritme Peynir → Nişasta
  • Konya / Yekta Süt – Eritme Peynir → Bitkisel yağ, nişasta
  • Konya / Safir – Eritme Peynir (Ayçiçek & Mısır yağı karışık) → Bitkisel yağ, nişasta
  • Konya / Ada Süt – Eritme Peynir (Ayçiçek & Mısır yağı karışık) → Bitkisel yağ, nişasta
  • Konya / Yekta Süt – Teleme → Bitkisel yağ, nişasta
  • Konya / Tarım Dünyası – Eritme Peynir (Ayçiçek & Mısır yağı karışık) → Bitkisel yağ, nişasta

Tatlı ve Pastacılık

  • Ankara / Hacıoğlu Baklava – Fıstıklı Special Baklava → Gıda boyası tespiti
  • Ankara / Gaziantepli Meşhur Baklavacı – Fıstıklı Sarı Burma → Gıda boyası tespiti
  • İstanbul / Acun – Tereyağı → Süt yağı harici yağ tespiti

Konya / Doğasan markalı ürünler

  • Tuzsuz Tereyağı → Yağ oranı düşük, bitkisel yağ tespiti
  • Acı Soslu Tulum Peyniri → Bitkisel yağ
  • Anasonlu Tulum Peyniri → Bitkisel yağ, nişasta
  • Süzme Yoğurt → Bitkisel yağ
  • Yaprak Tulum Peyniri → Bitkisel yağ, nişasta

İşte Bakanlık tarafından paylaşılan o liste;

Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın

Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın

Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın

Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın

Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
4 aylık köpeği sopayla öldüresiye dövdü! Valilik görüntüler sonrası harekete geçti

Görüntü infial yarattı, valilik tepkiler sonrası harekete geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSadi:

Halkın sağlığıyla oynayanlara en ağır ceza verilmelidir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Başka markayla üretime devam

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıy56yw56fny:

benim anlamadığım konu neden sağlık bakanlığı bu tür firmalar hakkında kapatma cezası veya buna benzer cezalar vermiyor madem böyle bir şey var ozaman kapat kardeşim neden kapatmıyorsun insan sağlığıyla oynuyorsunuz artık ne yiyeceğimizi şaşırdık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti

3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti
Nihat Kahveci'den Domenico Tedesco'ya olay sözler: Seni kimse kurtaramaz

Fenerbahçe maçında gördüklerine dayanamadı: Bugün gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.