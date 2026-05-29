Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiası kavgaya neden oldu

Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Olaya polis ekipleri müdahale etti.

İddialara göre, bir kadının sözlü taciz edildiği öne sürüldü. Çevredekilerin ifadelerine göre gerginlik kısa sürede büyürken söz konusu kişiler terminal içerisinde darbedildi. İhbar üzerine bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi ve olaya kısa sürede müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, terminalde yaşanan hareketlilik sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı