Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Ukrayna, Odesa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde bulunan Türk kuru yük gemisinin Rusya'ya ait bir İHA tarafından hedef alındığını açıkladı. Saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.

  • Karadeniz'de Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisine Rusya'ya ait bir İHA saldırdı.
  • Saldırıda iki denizci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Gemide hasar oluştu, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Ukrayna yönetimi, Karadeniz'de seyir halindeki bir Türk yük gemisinin insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurdu. Kiev'in açıklamasına göre, Odesa Limanı'ndan Türkiye'ye doğru hareket eden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisi Rusya'ya ait bir İHA tarafından hedef alındı.

İKİ DENİZCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre saldırı sırasında yaralanan iki denizci tedavi altına alındı. Yaralı mürettebatın hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının takip edildiği belirtildi.

GEMİDE HASAR OLUŞTU

Olayın ardından bölgeden paylaşılan ilk görüntülerde gemide hasar meydana geldiği görüldü. İtfaiye ekipleri, olası yangın riskine karşı gemide soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

KARADENİZ'DE GERİLİM SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de ticari gemilerin güvenliği zaman zaman gündeme geliyor. Bölgede son aylarda benzer olaylar yaşanırken, geçtiğimiz mart ayında da bir Türk tankeri insansız deniz aracı saldırısına maruz kalmıştı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana gelen o olayda 25 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

