Ayşe Ekiz, MasterChef'ten elendikten sonraki değişimiyle olay oldu
MasterChef Türkiye'den son elenen isim Ayşe Ekiz, paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Ekiz'in değişimini görenler "Botoks mu yaptırdı?" sorusunu soramadan edemedi.
Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. MasterChef'e başvurusu günlerce konuşulan ve herkesi etkileyen Ayşe Ekiz, yarışmanın son elenen yarışmacısı oldu.
BOTOKS MU YAPTIRDI?
Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açmayı planlayan Ayşe Ekiz'in elenme sonrası yaptığı paylaşımlardaki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Kaşlarındaki farklılık dikkat çeken Ayşe Ekiz'in yüz hatlarındaki gerginlik de "Botoks mu yaptırdı?" sorularını beraberinde getirdi.
İşte Ayşe Ekiz'in o fotoğrafları;