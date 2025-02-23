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Ataşehir Belediyesi kar timi, düğününe yetişmeye çalışan çift için seferber oldu

Ataşehir Belediyesi kar timi, düğününe yetişmeye çalışan çift için seferber oldu
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Günlerdir etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Düğün günü yolların açık tutulması için çağrı merkezine başvuruda bulunan çiftin talebi üzerine Ataşehir Belediyesi'ne bağlı kar timi harekete geçti. Ekipler, duruma hızla müdahale ederek çiftin düğünlerini yapacağı mekanına erişimine katkı sağladı.

Günlerdir devam eden yoğun kar yağışı megakent İstanbul'u etkisi altına aldı. Ataşehir Belediyesi kar yağışları sonrası teyakkuza geçerek, vatandaşların gündelik hayatlarında olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ataşehir Belediyesi kar timi, düğününe yetişmeye çalışan çift için seferber oldu

Hem çağrı merkezinden hem de Whatsapp hattı üzerinden gelen taleplere anlık olarak karşılık veren karla mücadele ekipleri, 22 Şubat Cumartesi günü Kayışdağı Mahallesi Harmanyolu Sokak'ta düğün yapacak bir çiftin talebini de hızla çözüme kavuşturdu.

Ataşehir Belediyesi kar timi, düğününe yetişmeye çalışan çift için seferber oldu

EKİPLER DÜĞÜNE YETİŞMEYE ÇALIŞAN ÇİFT İÇİN SEFERBER OLDU

7/24 sahada aktif olarak çalışan belediyenin Kar Timi, düğün hazırlığı yapan çiftin talebi üzerine hemen harekete geçti.Düğün konvoyunun hareket edeceği yola hızla müdahale eden ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirip yolları temizlerken, çiftin düğünlerini yapacağı mekana hızlıca erişimine katkı sağladı.

Ataşehir Belediyesi kar timi, düğününe yetişmeye çalışan çift için seferber oldu

"ÇİFTİMİN EN ÖZEL GÜNÜNE KATKI SAĞLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUK"

Karla mücadele çalışmalarını sahada takip eden Ataşehir Belediye Başkanı OnursalAdıgüzel de gelen talep sonra çiftin bulunduğu sokağa gitti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Adıgüzel, yeni evlenecek çiftle de sohbet ederek kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Ataşehir Belediyesi kar timi, düğününe yetişmeye çalışan çift için seferber oldu

Başkan Adıgüzel,"Bugün, Ataşehir'deki bir çiftimizin en özel günlerinden birine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kış şartlarının zorluklarına rağmen, vatandaşlarımızın özel anlarının sorunsuz bir şekilde geçmesi için karla mücadele ekiplerimizle birlikte çalışarak, yolları güvenli hale getirdik. Ataşehir Belediyesi olarak, her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu özel günde çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor, düğünlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ataşehir Belediyesi kar timi, düğününe yetişmeye çalışan çift için seferber oldu

Düğün günü, herhangi bir aksaklık yaşanmadan ulaşıma açılan yollar sayesinde çift, Ataşehir Belediyesi'ne olan memnuniyetini dile getirerek, bu özel günlerinde gösterilen destek için teşekkür etti.

Ataşehir Belediyesi kar timi, düğününe yetişmeye çalışan çift için seferber oldu

Ataşehir Belediyesi kar timi, düğününe yetişmeye çalışan çift için seferber oldu

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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