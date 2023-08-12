Askıda ekmek dijital hale geldi

KONYA - Konya'da geliştirilip dijital hale dönüştürülen askıda ekmek uygulaması, alan el ile veren el arasında köprü olan fırınların, askıya ekmek asan hayırseverlerin ve ihtiyaç sahibi kişilerin birçok sorununa çözüm sunuyor.

Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze kadar gelen askıda ekmek uygulaması, Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Şubesi'nin katkılarıyla Ekmekcell adıyla dijital hale getirildi. Ekmekcell uygulamasıyla hayırseverler dijital olarak anlaşmalı fırınlara dilediği kadar bağış yapabiliyor. Muhtarlıklar tarafından belirlenen gerçek ihtiyaç sahiplerine ise Ekmekcell kartları ismi, telefon numarası ve TC kimlik numarası tanımlanarak veriliyor. Ekmekcell kartı ile ihtiyaç sahibi, hanesinde bulunan kişi sayısına göre günlük ekmek ihtiyacını anlaşmalı 20 firmadan tanımlı kartıyla temassız bir şekilde karşılayabiliyor. Böylece Ekmekcell uygulamasıyla askıya ekmek asan kişinin ekmeğin ihtiyaç sahibine ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili soru işaretleri ortadan kalkarken, askıdan ekmek alan ihtiyaç sahibinin de alışveriş sırasındaki rencide olma duygusunun da önüne geçiliyor. Aynı zamanda fırın sahiplerinin de askıda ekmeği takibi kolaylaşıyor ve askıdan ekmek alan kişilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığının bilinememesi, doğrulanamaması gibi sorunlara çözüm sunuluyor.

"Uygulama tüm suistimal alanlarını dijitalleşmeyle çözüyor ve kapatıyor"

GİV Konya Şubesi Başkan Yardımcısı İhsan Polat, askıda ekmeğin Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze gelen, son dönemde unutulmuş bir uygulama olduğunu hatırlatarak, "Ekmekcell de bu uygulamanın hayata geçirilmiş ve dijitalleştirilmiş hali. Askıda ekmek ihtiyaç sahipleriyle varlıklı kişilerin, hayırseverlerin birbirlerini görmeden fırınların aracılık ettiği bir hayır mekanizması. İhtiyaç sahipleri, askıya asılan ekmekleri diledikleri zaman fırınlardan alabiliyorlardı. Fakat bunun birçok handikabı, çok da suiistimal alanı vardı. Biz GİV olarak bu fikri dijitalleştirmeyi değerlendiren bir girişime iştirak etmeyi uygun bulduk. Ekmekten para kazanmak çok mümkün değil fakat bu sosyal bir girişim olarak değer bulabilirdi. Çünkü toplumda bir ihtiyaca hitap ediyor. Bu ihtiyacın temel motivasyonu yardımseverlik. Fakat yardımseverliğin de şeffaf yapılması gerekiyor ki büyüyebilsin. Ekmekcell tam olarak buradaki tüm suistimal alanlarını dijitalleşmeyle çözüyor ve kapatıyor. Veren el ile alan el arasındaki aracıların işini rahatlatıyor. Fırınlardaki suistimal noktalarını kapatıyor. Fırınların birçoğu Ekmekcell uygulamasıyla tedirginlik yaşadıkları aracılık durumundaki vebali ortadan kaldırıyor. Temelde fırınlar askıda ekmek uygulamasında takip etmek için bir personel bulundurmak zorunda, bunu takip etmek çok zor. Bu durum Ekmekcell uygulamasıyla artık dijitalleşen ve şeffaf bir mekanizma haline geliyor" dedi.

"Vatandaşlarımız yurtdışından memleketine ekmek gönderebiliyor"

Vakıf olarak sosyal sorumluluk için uygulamayı ele aldıklarını ifade eden İhsan Polat, "Ekmekten para kazanmak mümkün değil. Dijital teknolojilerle sadece işleri kolaylaştırıyoruz. Ekmekcell'in güzel bir tarafı da coğrafyadan, mekandan bağımsız insanların bağış yapmasını sağlayabiliyor olması. Örneğin ilk 2 bağışçımızdan birisi Fransa'dan diğeri Belçika'dan oldu. Vatandaşlarımız yurtdışından memleketine ekmek gönderebiliyor. Ekmekcell uygulaması büyüdükçe bütün kasabalara kadar yayılmasını öngörüyoruz. Böylece bir gurbetçi Fransa'da evinde otururken memleketindeki ihtiyaç sahibine ekmek bağışlayabilecek. Bunu dijital bir ortamda şeffaf bir şekilde ekmeğin hedeflediği kişiye ulaştığından emin olarak yapacak. Ekmekcell uygulamasının merhem olduğu yaralardan bir tanesi de ihtiyaç sahibinin ekmeği alırken yaşadığı mahcubiyet duygusu, rencide olma duygusunu yok ediyor olması. Çünkü Ekmekcell kartını göstermeden herhangi bir müşteri gibi ekmeğini isteyip kasada okutup geçebildiği için ihtiyaç sahibinin rencide olması aynı zamanda fırın sahibinin de ilgili kişiyi tanıma mecburiyeti ve vebalinin ortadan kaldırılmasıyla Ekmekcell yüzde 100 şeffaf bir mekanizma haline geliyor. Birçok yaraya da merhem oluyor" şeklinde konuştu.

Ekmekcell Genel Müdürü Tevfik Serkan Gümüş ise, "Ekmekcell uygulamasında askıya bırakılan ekmekler fırınlara bırakmış olduğumuz özel cihazlara yükleniyor. Bu cihazı fırına bıraktığımız anda içindeki ekmek sayısına göre ihtiyaç sahipleri Ekmekcell dijital kartıyla alışveriş yapabiliyor. Bu dijital karta muhtarlıklar aracılığıyla ihtiyaç sahibi kişiler belirlenip tanımlanıyor. Kart temassız bir şekilde kullanılarak 'askıda ekmek var mı' sorusunu iptal ederek direkt ihtiyaç sahibi ekmeğini alıp evine gidebilecek" diye konuştu.