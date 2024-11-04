Üye Girişi
Haberler

Ankaralı şeflerden yeni lezzet deneyimi: Kılıç balığından cağ kebabı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, 75 kiloluk kılıç balığından cağ kebabı yaptı.

Ankara'da deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, 75 kiloluk kılıç balığından cağ kebabı yaptı.

Çırak olarak başladıkları mesleklerinde 25 yıldır hizmet veren Faruk ve Mehmet Gezen şefler, kendi tarifleri ile misafirlerine farklı bir deneyim yaşatmak için açtıkları restoranın menüsüne yeni bir yemek ekledi. Daha önce balıktan künefe, levrek şiş, simit levrek, orkinos döneri ve ahtapot döneri yapan şefler, bu kez 75 kiloluk kılıç balığından yaptıkları cağ kebabı yaptı. Yemeğin yapım aşamasında ilk olarak kılıç balığını temizleyen şefler, solungaçlarını ve kuyruğunu da kesti. Şefler, daha sonra kılıç balığını tüm şekilde cağ kebabı ocağına yerleştirdi. Kılıç balığından hazırlanan cağ kebabı, daha sonra müşterilere sunuldu.

Ankaralı şeflerden yeni lezzet deneyimi: Kılıç balığından cağ kebabı

"FARKLI BİR ÇILGINLIK"

Şef Faruk Gezen, deniz ürünlerinden farklı inovasyonlar ortaya çıkararak, farklı lezzetler sunduklarını söyledi. Gezen, "Son zamanlarda balık döner ve ahtapot döner yaptık. Bugün de farklı bir çılgınlıkla kılıç balığından cağ kebabı yapacağız. Daha önce misafirlerimize çok farklı lezzetler sunduk. Balıktan simit ve künefe yapmıştık" dedi.

Ankaralı şeflerden yeni lezzet deneyimi: Kılıç balığından cağ kebabı

"HEPSİNİ BİRLEŞTİRİYORUZ"

Faruk Gezen, cağ kebabının Erzurum'a özgü olduğuna vurgu yaparak, "Daha önce balıktan döner yaptık ve 'Neden cağ kebabı olmasın' diye düşündük. Tepkiler çok ilgi çekici oluyor. Bence insanlar şaşırmak istiyorlar, bizde onları şaşırtıyoruz. Aslında bizi biz yapan mesleğimiz, yeteneğimiz ve sonradan da sosyal medya oldu. Sosyal medya olmasaydı, bu kadar geniş kitlelere ulaşamazdık. Sosyal medyanın gücüne inanıyoruz. Bitlisliyiz. O yüzden yakında balıktan büryan kebabı yapacağız. Trabzon'dan hamsili pilav, Ege'den zeytinyağlı yapıyoruz. Türkiye'nin her bir köşesinde ayrı güzellikte lezzetler var. Biz de başkent olarak ortadayız, hepsini birleştiriyoruz. Dünyada birçok şeyin ilkini biz yaptık. İlk olan değerli oluyor, biz de farklı ve ilkleri yapıyoruz. Balık döner yaptığımızda da dünyada ilkti" diye konuştu.

Ankaralı şeflerden yeni lezzet deneyimi: Kılıç balığından cağ kebabı

Bir şeyden ilham aldıklarını fakat taklit etmediklerini belirten Faruk Gezen, ilk kez kılıç balığından yaptıkları cağ kebabını müşterilerinin beğendiğini de söyledi.

Ankaralı şeflerden yeni lezzet deneyimi: Kılıç balığından cağ kebabı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler

Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson- Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? FED FAİZ KARARI KASIM 2024 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 4 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! 2025 IMEI AÇTIRMA ÜCRETİ! IMEI açtırma ücreti ne kadar olacak? IMEI ücreti belli oldu! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hangi partiden? Hilmi Şen ne zaman göreve başladı? Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.