Ankara'daki Peyamitepe Camisi Deprem Sonrası Hasar Gördü

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki Peyamitepe Camisi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Cami ibadete kapatılarak, kapısına 6 Şubat'ta yaşanan depremde zarar gören camimiz yapılan teknik incelemede orta hasarlı bulunduğundan müftülüğümüzce ibadete kapatılmıştır yazısı asıldı.

Altındağ'daki Peyamitepe Camisi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Caminin imamı, kirişlerde ve duvarlarda oluşan çatlakları görünce, Altındağ İlçe Müftülüğüne durumu bildirdi. Bunun üzerine camide teknik inceleme yapıldı. İlk incelemede orta hasarlı olduğu belirlenen caminin ibadete kapatılmasına karar verildi. Altındağ İlçe Müftülüğünce cami ibadete kapatılarak, kapısına, 6 Şubat'ta yaşanan depremde zarar gören camimiz yapılan teknik incelemede orta hasarlı bulunduğundan müftülüğümüzce ibadete kapatılmıştır yazısı asıldı. Caminin imamı başka bir camide görevlendirilirken, yapının yıkılıp yıkılmayacağı uzmanlar tarafından yapılacak ayrıntılı inceleme sonucu belirlenecek.

'2 AY ÖNCE KAPATILDI'

Peyamitepe Camisi Derneği Başkanı Yusuf Sönmez, caminin duvarlarındaki çatlakları depremden sonra fark ettiklerini, teknik incelemenin sonuçlanmasıyla 2 ay önce kapatma kararı alındığını belirtti. Sönmez, Kışın, deprem sırasında ben Ankara'da değildim. Ankara'ya geldikten sonra camimizin imamı, depremden sonra camide çatlaklar oluştuğunu söyledi ve bana da gösterdi. Gerçekten çatlak oluştuğunu da gördük. Daha sonra da inceleme yapıldıktan sonra cami kapatıldı. Şimdi caminin durumunun, yıkılıp yıkılmayacağının bir an önce tespit edilmesini ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz diye konuştu.

'CAMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Mahalle sakinlerinde Şükrü Akbulat (75) kapatılıncaya kadar camiye sürekli gidip geldiğini, ancak kapatıldıktan sonra cami cemaatinin mağduriyet yaşadığını ifade ederek, Cemaat şu anda camiye gelip namaz kılamıyor. Cuma günleri normalde bu camii dolardı. Bayramlarda, kandillerde cemaat dışarı kadar çıkardı burada. Camimiz merkezi bir cami, küçük bir cami değil. Biz bu caminin güçlendirilmesini istiyoruz dedi.

Mahalle sakinlerinden Fettah İlhan (62) ise, caminin çevreden de çok geleninin olduğunu aktararak, Şimdi geldiklerinde kapalı olduğu için kapıdan dönüyorlar. Biz de ibadete geliyoruz; ama kapalı olduğu için giremiyoruz. 1,5- 2 kilometre uzaklıkta bir cami var, mecburen oraya gitmek zorunda kalıyoruz bu sıcakta. Güçlendirme yapmak gerekiyorsa güçlendirsinler. Ne yapmak gerekiyorsa yapılsın diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Oğuzhan SARI-Canberk ÖZTÜRKANKARA, (DHA)-