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Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var

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İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. 266 artçı sarsıntı yaşanırken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden artçı depremlerin seyrine dair bilgi verdi. Ercan, gerginliğin çoğunun Doğuya Büyükçekmece'ye doğru taşındığını ifade etti.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremin ardından en büyüğü 5.9 olan 266 artçı sarsıntı yaşandı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerinden artçı depremlerin seyrine dair bilgi verdi.

Deprem sonrası yaşanan artçılar ve birikim alanlarına dair bir harita paylaşan ve bu harita üzerinden bir değerlendirmede bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GERGİNLİK DOĞUYA TAŞINDI"

Ercan "Kuzey Marmara'da ilginç gelişmeler var. Dün odak Silivri'den Büyükçekmece'ye doğru göç eden depremcikler, bugün batı kolda Marmara Ereğlisi'ne doğru dizilmeye başladı. Beklenen durum da buydu. Şu açık ki gerginlik aktarımının çoğu Doğuya B. Çekmeceye doğru taşındı." dedi.

Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var

"ARTÇILAR GERGİNLİĞİ BÜYÜK ORANDA ATTI"

Öte yandan Prof. Dr. Ercan, daha önceki açıklamasında "Büyük deprem gelmeden önce bu tür depremleri göreceğiz. Artçıların iki hafta sürmesini beklerken öğleden önce ve öğleden sonra meydana gelen artçı depremlerle üstündeki gerginliği büyük oranda attı." dedi.

"ARKASINDAN BÜYÜK BİR DEPREM GELMEZ"

"Deprem yaklaşık 25 kilometre ya sürüklendi ya da yeri kırdı." diyen Ercan, "Gidişi normalde doğuya ve batıya olması gerekirken sadece İstanbul'a doğru yöneldi. Şu anda İstanbul'a doğru kayıyor. Trakya Eskişehir kırığından başlayan bu deprem Büyükçekmece Çatalca kırığına kadar vardı. Bundan sonra İstanbul'a doğru sürmesini beklemiyorum. Büyük bir dinginliğe erişiyor. Bunun arkasından büyük bir deprem beklentisi içinde değilim." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ 2045'TEN ÖNCE OLMAZ"

Beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin tarih veren Prof. Dr. Ercan, "Bu beklediğimiz büyük İstanbul depremi değil. Ona daha zamanımız var. Onun için de 2045 ve 2065'ten önce olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıorhan duz:

Deprem olcak

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Haber Yorumlarımetehan metehan:

Depreme dayanikli konut yapin gerisi Allahin takdiri ama 30 sene ama 50 sene ama 100 sene sonra ama oluyor 8 siddetinde depreme dayanikli bina yapin yeter gerisi muhim degil

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Haber YorumlarıTroll skci:

kim ne taraftan konut beğeniyorsa orayı riskli ilan ediyor fiyatlar düşüncede yapıştır gelsin aaa makarnamı o

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

başına beyaz takke takmış poz veriyor elinede kazma alaydı çok daha otantik olurdu insanoğlu depremin değil binaların dirençsiz yapıların zarar vereceğini biliyor depremin yeri ve zamanı belli değil ama benim kedim depremden hemen önce huysuzlanmaya miyavlamaya başladı sallanınca anladım bundan çıkarılacak netice şu eğer depremin ne zaman olacağını anlamak istiyorsanız evinizde profösör değil kedi besleyin

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Haber Yorumlarısadece kadir:

burada en büyük iş yapı denetim ve belediyelere düşüyor. Evleri daha sağlam yapıp daha çok kolonla beslemeleri ya da perde betonla güçlendirip tüm yeni ev projelerinde raylı sistem şartı konulmalıdır. deprem riski olan zemini yumuşak yapılara 3 kattan fazla izin vermemeleri gerek.

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