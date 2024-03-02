Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim

Yayınladığı videolarla 4 milyondan fazla takipçisi bulunan ve daha önce Survivor Exatlon yarışmasında mücadele eden YouTuber Alper Rende, şeriat ile yönetilen Afganistan'a gitti. Pasaport kontrolünde insanların gördüğü şiddet gizli kamera ile kayda alan fenomen anlattıkları ağızları açık bıraktı.

"BU GÖRÜNTÜLER DÜNYANIN BAŞKA BİR YERİNDE YOKTUR"

Pasaport sırasında polislerin kendilerini kalabalığın içinden alarak sıranın önüne götürdüğünü söyleyen Rende, o anları gözlüğe yerleştirilen gizli kamera ile kayda aldı. Kontrol esnasında vatandaşların şiddet gördüğünü ve yaşlı bir kadının yerde yattığını gören YouTuber "Şahit olduklarımızı sizinle paylaşmak için tüm süreci gizlice kaydetmeye çalıştık. Ve bu çekimleri yapmak inanın hiç kolay değildi. Tüm bunları sessizce izlemek zorundaydık. Ve kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim" ifadelerini kullandı.

Kontrolden geçtikten sonra sözlerine devam eden Rende "Ben de biraz gerginlik oldu. Sınır kapısında gördüklerimizi hala unutamıyoruz. Yerde yatan bir teyze vardı ona vurdular. Bir sürü insanı sopayla kovdular. Bize karşı kötü bir tutum olmadı. Yine de bu görüntülerin dünyanın başka bir yerinde olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"SOKAKTA KADIN YOK, CANSIZ MANKENLERİN YÜZLERİ KAPALI"

Kabil'e giden ve kaldıkları otelde sürekli üstlerinin arandığını söyleyen Rende "1 saattir Kabil sokaklarında geziyoruz ama bir tane kadın yok. Burada kadınlar ya dilenci olabiliyor ya da önceden okudularsa sağlık sektöründe çalışabiliyorlar. Şu an burada kadınların okuması yasak. Mağazalardaki kadın mankenlerin de yüzleri kapalı" ifadelerini kullandı.