AFAD'ın kadavra köpeği Abrek, doğal afetlerde ve adli vakalarda aktif rol alıyor

Samsun AFAD bünyesinde görevli olan Belçika Malinois cinsi kadavra köpeği Abrek, Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal afetlerde ve adli vakalarda aktif olarak görev alıyor. Abrek, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yaptı. Kadavra Köpek Eğitmeni Abidin Korkmaz, Abrek ile olan bağlarının arkadaşlık olduğunu belirtti ve kadavra köpeklerinin sayısının arttırılması gerektiğini söyledi.

SAMSUN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) bünyesinde görevli, Afad'ın tek kadavra köpeği 'Abrek', bugüne kadar birçok doğal afet ve adli vakada aktif rol aldı. Abrek, eğitmeni Abidin Korkmaz ile birlikte en son 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yaptı.

Samsun AFAD bünyesindeki Belçika Malinois cinsi kadavra köpeği 'Abrek', Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal afetlerde ve adli vakalarda aktif görev alıyor. 2017 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı'nda kadavra, kan ve kemik tespiti alanında 6 ay eğitim alan Abrek, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde aktif görev aldı. Abrek, ayrıca adli vakalarda da ceset arama faaliyetlerine katılıyor.

AFAD Samsun İl Müdürlüğü Kadavra Köpek Eğitmeni Abidin Korkmaz, "Abrek kadavra köpeği olduğu için, gerçek parçalarla, kemik ve kanla çalışmalarımızı yapıyoruz. Birçok önemli görevde aktif rol aldı. Onunla köpek ve eğitmeni gibi bir bağımız yok. Arkadaş ilişkimiz var. Göreve gidileceğinde Abrek ve ben baş başayız. Bu bağımız sayesinde de başarı geliyor" dedi.

'HEM KAYIPLARDA HEM ADLİ VAKALARDA AKTİF ROL ALIYOR'

Daha 2 aylıkken yollarının kesiştiği Abrek'in şu an 7 yaşında olduğunu belirten Korkmaz, "2018 yılında görevlere başladık. Görevlerimiz hala devam ediyor. Hem kayıp aramalarda, hem adli olaylarda, hem sel sonrası görevlerde, son yaşanan depremde aktif olarak görev aldı. Abrek hem kadavra, hem kan, hem kemik olduğu için gerçek parçalarla çalışmamız gerekiyor. Onlarla birlikte farklı ortamlarda, araç içi, ev araması gibi adli olaylarda sel sonrasında ya da ormanda kaybolan vatandaşlar için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

'ADLİ VAKALARDA ÇOK FAYDASINI GÖRDÜK'

Abrek'in, Türkiye'nin farklı bölgelerinde göreve gittiğini söyleyen Korkmaz, "O da Samsun AFAD kadrosunda. Başkanlığımız yeni bir eğitim merkezi kurdu. Diğer branşlarla birlikte kadavra arama köpekleri eğitimi başlayacak. Emniyette, Jandarma'da ve Kara Kuvvetleri'nde de kadavra köpekleri var. Türkiye'de sayımız oldukça az. 20-25 civarında. Abrek'in ilk görevi, Trabzon'da ırmağa düşerek şehit olan bir polisimizi arama görevi ile başladı. Daha sonra Ankara Polatlı'da bir kız çocuğu kaybolmuştu. O görevde aktif bir şekilde görev aldı ve kayıp kızı buldu. Elbistan'da depremde görev yaptı 7 gün. Maraş'ta enkaz kaldırmada görev yaptı. Birçok bölgede görev aldı ama en çok adli olaylarda köpeğimizin faydasını gördük" ifadelerini kullandı.

'ARKADAŞINIZLA NASILSANIZ, ABREK'LE ÖYLEYİZ'

Kadavra köpeklerinin sayısının arttırılması gerektiğini söyleyen Abidin Korkmaz, "Ülkemizde suda ceset arama köpeği resmi olarak yok. Kadavra köpeklerinin eğitimi 6 ay sürüyor. Suda ceset arama köpeklerinin eğitimi ise yaklaşık 8 ay sürüyor. Bildiğim kadarıyla Ankara Jandarma Arama Kurtarma 2 köpeği bu konuda yetiştirmiş ve bunda başarılı olmuşlar. Yeterli destek verildikten sonra biz de yaparız. Abrek elimizde doğdu. Diğer köpeklerde olduğu gibi itaate yönelik bir bağımız yok. Arkadaşınızla, kardeşinizle nasılsanız, Abrek ile de benim bağım o şekilde. Onu köpek olarak görmüyorum. İş arkadaşım o benim. Göreve gittiğimizde bir ben bir de Abrek var. Sonucunda da başarı geliyor zaten. Kadavra köpeği sayısı ülkemizde arttırılmalı. Depremde de gördük ki sayımız yeterli değil. Sayı az olduğu için de her yere yetişemiyoruz. Özellikle suda arama köpeğimizin mutlaka olması gerekiyor. Göldeki, nehirdeki aramalarda çok daha seri ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlanabiliyor" dedi.