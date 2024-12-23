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AFAD'dan 29 kent için sarı, 6 kent için turuncu uyarı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 29 kent için sarı, 6 kent için de turuncu uyarıda bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın bazı ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor. İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli yağış; Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde çok kuvvetli yağış olacağı ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 29 kent için sarı, 6 kent için de turuncu uyarıda bulunuldu. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın; Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yer yer aşırı yağışın etkili olacağı kaydedildi.

İZMİR'E DİKKAT

Fırtınanın Muğla'da şiddetli ve yer yer aşırı bir şekilde olacağı, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli; Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı ifade edildi.

Açıklamada Isparta çevrelerinin, Burdur'un doğusunun ve Konya'nı güneybatısında da çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği de kaydedildi.

"DİKKATLİ OLUN"

AFAD tarafından yapılan uyarı açıklamasında, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AFAD'dan 29 kent için sarı, 6 kent için turuncu uyarı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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AFAD'dan 29 kent için sarı kodlu uyarı
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