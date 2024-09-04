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99 yaşındaki kadın, II. Dünya Savaşı sırasında bıraktığı liseden 81 yıl sonra mezun oldu

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Ohio'da yaşayan 99 yaşındaki Georgia McGarry, II. Dünya Savaşı sırasında ailesinin ihtiyaçları nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı liseyi 81 yıl sonra tamamladı. Bir arkadaşı tarafından düzenlenen sürpriz bir törenle 1944 tarihli diplomasını alan McGarry, bu başarının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. McGarry'nin hikayesi, yaşam boyu öğrenmenin ve hedeflere ulaşmanın hiçbir zaman geç olmayacağını gösteriyor.

99 yaşındaki Ohio'lu Georgia McGarry, II. Dünya Savaşı sırasında bıraktığı liseyi 81 yıl sonra bitirdi. Geçen hafta düzenlenen özel bir törenle 1944 tarihli diplomasını alan McGarry, bu başarının kendisi için çok şey ifade ettiğini belirtti.

McGarry, 1943 yılında ailesinin ihtiyaçları nedeniyle son sınıftayken okulu bırakmıştı. Yıllar boyunca eczacı ve hademe olarak çalışan McGarry, her zaman liseyi bitirme hayalini korudu. Bu hayalin farkında olan arkadaşı Marie Adams, okul bölgesiyle iletişime geçerek bu sürprizi organize etti.

Tören günü, akşam yemeğine gideceğini sanan McGarry, Switzerland of Ohio Yerel Okul Bölgesi binasına getirildi. Burada, Müdür Phil Ackerman tarafından diploması takdim edildi. McGarry ayrıca bir cübbe ve kep de aldı.

Ohio Revize Edilmiş Yasası'ndaki bir istisna sayesinde, McGarry'ye 2024 yerine 1944 tarihli diploma verildi. Bu istisna, savaş sırasında iş gücüne katılmak için liseyi bırakan kadınları kapsıyor.

Müdür Ackerman, bu olayın hedeflere ulaşmak için hiçbir zaman geç olmadığını gösterdiğini vurguladı. McGarry'nin 99 yaşında diplomasını alması, herkes için ilham verici bir örnek oluşturdu.

Birkaç ay içinde 100 yaşına girecek olan ve hala Woodsfield'da yaşayan McGarry, uzun zamandır beklediği bu başarının tadını çıkaracağını ifade etti. Bu hikâye, yaşam boyu öğrenmenin ve hayallerin peşinden gitmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

99 yaşındaki kadın, II. Dünya Savaşı sırasında bıraktığı liseden 81 yıl sonra mezun oldu

99 yaşındaki kadın, II. Dünya Savaşı sırasında bıraktığı liseden 81 yıl sonra mezun oldu

99 yaşındaki kadın, II. Dünya Savaşı sırasında bıraktığı liseden 81 yıl sonra mezun oldu

99 yaşındaki kadın, II. Dünya Savaşı sırasında bıraktığı liseden 81 yıl sonra mezun oldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam

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Yorumlar (2)

Gariban Vatandaş:

Ne kadar büyük bir olay. O kadının ömrü uzamıştır mutlaka.

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DODOK DODOK:

Bence kopya çekmişşşş...

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