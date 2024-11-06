5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, annesi görse tanıyamaz

Japonya'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Airi Hirase isimli fenomenin estetiksiz görüntüleri yeniden gündem oldu.

5 MİLYAR TL HARCAMIŞ

Kişisel sayfasında 27 estetik operasyon geçirdiğini ifade eden Airi Hirase, bu ameliyatlar için24 milyon Yen, (yaklaşık 5 milyar 334 bin TL) harcadığını itiraf etti.

"SÜREKLİ 'ERKEĞE BENZİYORSUN' DİYORLARDI"

Estetik operasyonlar için bıçak altına yatma gerekçesini tipinden dolayı çocukluğundan beri eleştirilmesi olarak açıklayan fenomen, Bana sürekli olarak 'çirkin, erkeğe benziyorsun' diyorlardı" şeklinde konuştu.

İşte Japon fenomenin son hali;