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5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, annesi görse tanıyamaz

5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, annesi görse tanıyamaz
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Haberler
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Japonya'da milyonlarca takipçisi olan Airi Hirase isimli fenomenin estetiksiz halini görenler gözlerine inanamıyor. Türk parasıyla 5 milyar TL'nin üzerinde para harcayan fenomen, bugünkü görüntüsüne kavuşmak için tamı tamına 27 operasyon geçirdi.

Japonya'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Airi Hirase isimli fenomenin estetiksiz görüntüleri yeniden gündem oldu.

5 MİLYAR TL HARCAMIŞ

Kişisel sayfasında 27 estetik operasyon geçirdiğini ifade eden Airi Hirase, bu ameliyatlar için24 milyon Yen, (yaklaşık 5 milyar 334 bin TL) harcadığını itiraf etti.

"SÜREKLİ 'ERKEĞE BENZİYORSUN' DİYORLARDI"

Estetik operasyonlar için bıçak altına yatma gerekçesini tipinden dolayı çocukluğundan beri eleştirilmesi olarak açıklayan fenomen, Bana sürekli olarak 'çirkin, erkeğe benziyorsun' diyorlardı" şeklinde konuştu.

İşte Japon fenomenin son hali;

5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, son halini gören tanıyamıyor

5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, son halini gören tanıyamıyor

5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, son halini gören tanıyamıyor

5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, son halini gören tanıyamıyor

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

bende 5 bin tl anladım

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