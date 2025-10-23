Haberler

3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray illerinde üretilen bazı sucuklarda kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı tespit edildi. Afyonkarahisar merkezli markalar listede öne çıkarken, bakanlık hileli ürünlerin tam listesini guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, yaptığı gıda denetimlerinin ardından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. 22 Ekim 2025 tarihli listede özellikle sucuklardaki hileli üretimler dikkat çekti.

SUCUK YERİNE DİL YEDİRMİŞLER

Bakanlığın analiz sonuçlarına göre, Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray illerinde üretilen bazı sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat (baş, dil, taşlık) kullanıldığı belirlendi. Afyonkarahisar merkezli Afyon Keyf-i Sucuk, Tütüncüoğlu, Soylutürk, Güç Birliği ve Kocatürk gibi markaların ürünlerinde dana eti yerine bu maddelerin kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu ürünlerin parti numaralarıyla birlikte tam listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımladı.

HİLE SADECE SUCUKTA DEĞİL

Denetim sonuçlarına göre hileli ürünler sadece et grubuyla sınırlı kalmadı.

Bazı ürünlerde şu uygunsuzluklara rastlandı:

  • Tarhanada yasaklı gıda boyası,
  • Kıymalı kol böreği ve dana köftede sakatat eti,
  • Baharatlarda yabancı madde,
  • Balda taklit ürün,
  • Lahmacun harcında ise kanatlı eti.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKESİNE DİKKAT

Bakanlığın açıkladığı veriler, gıda üretiminde halk sağlığını tehlikeye atan uygulamaların sürdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür ürünlerin uzun vadede bağışıklık sistemini zayıflatabileceği, alerjik reaksiyonlara ve sindirim sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilere etiketleri dikkatle incelemeleri çağrısında bulunarak, gıda güvenliğini tehlikeye atan üreticilere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.

İşte Bakanlık tarafından yayınlanan o liste;

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

Kanunun ve yasaların caydırıcılığı olmadığı yerlerde birde bunun üstüne klimalı odalarda okey oynayan denetlemekle görevli memurlar buna eklenince buna bile şükretmek gerek

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

bıktık bu tür haberler duymaktan. bir numaralı suçlu bunu engelleyemeyen devlettir. vatandaşına neler yediriyorlar engel olamıyor.

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıerman genç :

afyondan sucuk alınmaz

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Sucuk bir zamanlar afyondan alinirdi...

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıBALTAZAR:

ALINÍR KARDEŞ ...BEN 10 YILDIR KULLANIYORUM.DENE AFYON KOCATEPE SUCUKLARI??

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

devlet teşhir eder ceza verir ama kapatmaz sonra o ceza vatandaşa zam ve ne idüğü belirsiz etten yapılan malzeme olarak geri döner

yanıt9
yanıt0
Haber YorumlarıAta_Mete:

Siyaset bize neleri yediriyorda,kanatlı sakatatımı korkutacak vatandaşı-imamın yellendiği yerde cemaat büyük alır!

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıBlackened:

Alma kardeş senin sağdan soldan aldığın sucuğun gerçek sucuk olduğunu mu düşünüyorsun? Her yerde olduğu gibi Afyon'da da merdiven altı üretici var elbette. Kalitelisini alırsan Afyon sucugunun üstüne yoktur...

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarısade vatandaş:

sağlığa zararlı olan bu sucukları bana versinler tadı uygunsa hiç sorun değil yerim asıl tehlike sağlıklı dedikleri ürünlere bozulmasın diye katılan nitrit nitrat türevi endrüstiriyel kimyasallar hemşerim sizi ayakta uyutuyorlar size sağlıklı gıda diye kimyasala bulanmış ürünleri sağlıklı diye yutturuyorlar bakanlık onaylı bile olsa zehir yiyiyoruz asıl tehlike üretimine izin verilmiş ürünlerde

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıBilirkişi:

İşletmeleri kapatın. Para ceza görülüyor ki olmuyor. Burası sağlık , hükümetin para kazanma yeri değildir para cezası olmaz. Para ver devam et denmez.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
