3 bin yıllık tarihi kaleden Osmanlı karakolu çıktı

Elazığ'ın tarihi ilçesi Palu'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve Palu Kaymakamlığı destekleriyle yürütülen kazı çalışmalarında Palu Kalesi'nin zirvesinde dört odalı Osmanlı dönemi karakolu gün yüzüne çıkarıldı.

PALU KALESİ'NİN ZİRVESİNDE 4 ODALI OSMANLI DÖNEMİ KARAKOLU GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Mayıs ayının ortalarında başlayan hem bilimsel bulguların ortaya çıkarılmasını hem de ziyaretçi deneyiminin artırılmasını hedefleyen kazılarda önemli buluntular elde edildiğini ifade eden Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kalenin zirvesinden Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen bir karargahın gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti. Kazıların bilimsel danışmanı Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Danışmaz ise, kazılarda dört odalı Osmanlı karakolunun yanı sıra, kuzey cephesinde kısmen ayakta kalmış yapı kalıntılarına da rastlandığını ifade etti. Doç. Dr. Danışmaz, "İlk bakışta Osmanlı dönemine ait gibi görünen yapının altında, detaylı incelemelerde beş ayrı yapı katmanı olduğunu tespit ettik. En alt katmanda ise kalenin kuruluşuna ait Urartu dönemi sur temelleri ve özgün taşlar bulunuyor" dedi.

TAŞ GÜLLELER, DEMİR KILIÇLAR, LÜLE PARÇALARI...

Kazılarda ayrıca Osmanlı askerlerine ait taş gülleler, demir kılıçlar, lüle parçaları ve çok sayıda çanak ve çömlek buluntusu da ortaya çıkarıldı. Yapılarda ayrıca tandırlar ve sarnıç gibi yaşam izleri de gözlendi.

"OSMANLI DÖNEMİNDEN KULLANILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN BİR KARARGAH MERKEZİ ORTAYA ÇIKTI"

Kentteki kazılarda geleceğe miras anlamında önemli buluntular ortaya çıktığını belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Geçen haftalarda ilimizde devam eden kazılardan Palu Kalesi'nde çalışmalarımızı ziyarete gitmiştim. Bu ziyaretimizde önemli buluntular tespit edildiğine dair bilgiler aldık. Palu Kalesi, bölgenin tarihi açısında oldukça öneme haiz olan noktalardan birisiydi. Şu an itibariyle kazılarımız sürekli kazı haline dönüştürülecek. Biz de İl Özel İdaresi olarak gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Burada çeşitli dönemlere ait çok önemli buluntular ortaya çıkıyor. En son itibariyle Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler ortaya çıktı. Ayrıca kalenin zirvesinde Osmanlı döneminden kullanıldığı değerlendirilen bir karargah merkezi ortaya çıktı. Kazıları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"BURADA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARDA DÖRT ODALI BİR OSMANLI DÖNEMİ KARAKOLUNA RASTLADIK"

Kalenin zirvesinde yapılan kazılarda dört odalı bir karakol, geniş koridorlar ve farklı dönemlere ait yapı katmanları tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Harun Danışmaz, "Palu Kalesi'nde mayıs ayının ortalarında kazı çalışmalarına başladık. Kazı çalışmalarını iki ayrı hedef doğrultusunda yürütüyoruz. Birinci hedefimiz, kaleye gelen ziyaretçilerin deneyimlerini arttırabilmek. Bu amaçla yazıt alanında ve kaya mezarlarında temizlik çalışmaları yapıyoruz. İkinci olarak da bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Burada ilk kazma vurduğumuz alan bu alandı. Kalenin zirvesi. Burada yaptığımız çalışmalarda dört odalı bir Osmanlı dönemi karakoluna rastladık. Burada görmüş olduğumuz 4 oda ve 4 metre uzunluğunda bir koridor. Kuzey cephesinde ise üzeri yarı açık bazı yapı kalıntılarına rastladık. Bu yapılar içerisinde, ilk bakışta burada tek dönemi görebiliyoruz. Ancak daha detaylı baktığımız zaman açmanın bazı yerlerinde beş ayrı yapı katına ait kalıntıları görebiliyoruz. Özellikle yapıların içerisindeki tandırlar burada yaşam olduğunu gösteriyor. Yani yaşama ait bir yapıların olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"OSMANLI DÖNEMİ DAHİL 5 FARKLI YAPI KATINA RASTLANDI"

Alandaki çalışmaların bittiğini ve duvarların korunması çalışması başlatacaklarını kaydeden Danışmaz, "Yine kuzey doğu köşesinde bulunan, o dördüncü odanın kuzey doğu köşesinde bulunan sarnıçta, yine kuzeybatı kısmında bulunan kalın duvarlar bu yapının erken dönemlerine ait izleri taşıyor. Osmanlı yapısı tabii en son dönem yapı katı. Şu anda bütünü tamamıyla açığa çıkarılan yapı. Fakat onun altında dört ayrı yapı evresinin olduğunu görüyoruz. En altta ise kalenin kuruluşuna ait Urartu dönemi kalıntılarını temel seviyesinde, sur temel yatakları, kuzey cephesinde görüyoruz. Sur temel yatakları ve üzerinde orijinal olarak bazı o döneme ait taşları da görebiliyoruz. Osmanlı döneminde burada çıkan buluntulara baktığımız zaman, karakola ait buluntulara baktığımız zaman, taş gülleler, demir kılıç, ondan sonra askerlere ait bol miktarda lüle parçaları ve çok bol miktarda bu döneme ait çanak gömlek kalıntılarını da görebiliyoruz. Bu kalenin zirvesini oluşturduğu için zamanla doğal şartlar gereği buradaki bu taş temel üzerindeki kerpiç yapı yıkılarak, özellikle kuzey yamaç yani kalenin sarp olan kuzey yamacında aşağı doğru döküldüğünü döküntülerden anlayabiliyoruz. Biz buraya ilk geldiğimiz zaman burası tam bir düz bir alandı. Yapılan kazılarda yani buradaki çalışmalarımızı sonlandırdık. Artık burada koruma evresine geçeceğiz. Yani bu duvarların korunması için çaba göstereceğiz. Bu amaçla koruma çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu.