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13 kilogramlık dev mantar görenleri hayrete düşürdü

Yaşam Haberleri

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kilogramlık dev mantar görenleri hayrete düşürdü. İki arkadaş doğa yürüyüşü yaparken buldukları dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü.

13 kilogramlık dev mantar görenleri hayrete düşürdü

SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kilogramlık dev mantar görenleri hayrete düşürdü.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan İlker İncir ve İsmail Balık isimli iki arkadaş doğa yürüyüşü yapmak için Tekeli dağına çıktı. Yürüyüş esnasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün iki arkadaş yanına gittiklerinde gözlerine inanamadı. Kayaya benzettikleri cismin dev bir mantar olduğunu anladılar. Mantarı bulunduğu söken alan iki arkadaş mantarı tarttıklarında ikinci kez hayrete düştüler. Terazide tartılan dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Yaşam

Doğanşar Sivas Yaşam Haberler

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