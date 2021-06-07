YALOVA'DA CHP HEYETİ SALMAN'IN GÖREVE İADESİNİ İSTEDİ
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YALOVA'DA CHP HEYETİ SALMAN'IN GÖREVE İADESİNİ İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Vefa Salman'ın Yalova Belediye Başkanlığı görevine iade edilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Vefa Salman'ın Yalova Belediye Başkanlığı görevine iade edilmesini istedi.

Yarın görülecek Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davası öncesi Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Erkek'in yanı sıra 15 CHP milletvekili Yalova'ya gelerek Vefa Salman'a destek verdi. Gerçekleşen toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 6 Şubat 2020 tarihinde suçun ortaya çıktığını, Vefa Salman'ın ise 27 Şubat 2020'de görevden alındığını söyledi.

Haksız, hukuksuz ve dayanaksız bir şekilde seçmenin iradesinin gasp edildiğini ifa eden Erkek, 'Yerelde demokrasiyi yok ederseniz, ülkede de yok edersiniz. Sayın Vefa Salman'ın bu iddia edilen zimmete konu eylemlerle hiçbir illiyet bağı olmadığı bizler hukukçu olarak biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz ama uzattılar, uzattılar soruşturmayı. Niye seçimde kazanamadıkları Yalova'yı bu tip hukuksuzlukla alabilmek için. Ama Vefa Salman suçsuz' diye konuştu.

Yargılamanın sonunda Vefa Salman'ın beraat edeceğini söyleyen Erkek, 'Bir belediye başkanını yargılayabilirsiniz ama hakkında hüküm kurmadan ve o hüküm kesinleşmeden görevden alamazsınız. Alırsanız demokrasiyi yok edersiniz' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Samsun ve Bartın'da yaşanan yolsuzluklarla ilgili soruşturma dahi açılmazken Yalova'da Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunan Torun, şöyle konuştu

'Bu zorbalıktan vazgeçin. Bu milli irade cellatlığından vazgeçin. Zaten artık tuz koktu, bu ülkeye ne kadar zarar verdiğinizi, bu ülkeyi nerelere teslim ettiğinizi, karanlık ellere teslim ettiğinizi biliyoruz. Yaptığınız bu haksızlığa, hukuksuzluğa asla boyun eğmeyeceğiz. İnanıyorum ki seçilmiş Yalova Belediye Başkanımız en kısa sürede görevine iade edilecektir. Etmek zorundasınız, edeceksiniz, mecbursunuz. O da kaldığı yerden hizmetlerine devam edecek ve Yalova'mıza hizmet edecek.'

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, komik gerekçelerle görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Algı operasyonu yapıldığını söyleyen Salman, 'Yalova halkı bizi tanıyordu. Onların yürüttüğü bu algı operasyonu bize yapışmadı, oturmadı, kondurulamadı, başaramadılar. Bu Yalova halkının başarısıydı. Burada en fazla mağdur olan Yalova halkı. Yalova halkının tercihine pranga vuruldu. Yalova halkının seçim hakkı gasp edildi' dedi.

Toplantıya İstanbul Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahmut Tanal, Bursa Milletvekilleri Bursa Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Muğla Milletvekili Burak Erbay, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da katıldı.

YALOVA'DA CHP HEYETİ SALMAN'IN GÖREVE İADESİNİ İSTEDİ
YALOVA'DA CHP HEYETİ SALMAN'IN GÖREVE İADESİNİ İSTEDİ
YALOVA'DA CHP HEYETİ SALMAN'IN GÖREVE İADESİNİ İSTEDİ
YALOVA'DA CHP HEYETİ SALMAN'IN GÖREVE İADESİNİ İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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