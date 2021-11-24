Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi

Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Yalancı dizisi, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için erken final yapan dizinin başrolleri de Instagram hesaplarından paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.

"SAVAŞÇI BİR KADINI CANLANDIRDIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Dizide öğretmen Deniz'i canlandıran Burçin Terzioğlu, paylaşımında "Yolculuğumuz kısa sürmüş olsa da, gurur duyduğum bir projede, kadına şiddetin hiçbir şekline sessiz kalmayan savaşçı bir karakteri canlandırdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hoşça kal Deniz, hoşça kal Yalancı" dedi.

ROL ARKADAŞINA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Dizide doktor Mehmet'i oynayan Salih Bademci ise rol arkadaşı Terzioğlu ile bir fotoğrafını yayınlayarak "Tanıştığıma, çalıştığıma öyle memnunum ki" ifadelerini kullandı. Terzioğlu da Bademci için "Çok sevmek. Canım partnerim" dedi.

YALANCI'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yalancı'nın 10. bölümünde Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başardı. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçti. Polis her yerde Mehmet Emir'i arar ancak Mehmet Emir yakalanmadı. Mehmet Emir'in kayboluşundan bir ay sonra da cansız bedeni bulundu. Mehmet Emir öldürüldü ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etti.

Deniz ise Mehmet Emir'i öldürmediğini, Mehmet Emir'in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etti. Şüpheli durumundaki Deniz, kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorunda kaldı.

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