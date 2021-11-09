Yabancı uyruklu kişi çaldığı 1 milyon liralık saati koluna takarak mağazadan ayrıldı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlığı yapan kişinin Irak uyruklu Ahmad Hasan Gabr olduğunu tespit etti. Polis, güvenlik kameralarından şüphelinin bindiği taksinin plakasını tespit etti. Taksici, şüpheliyi Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Derya Sokak üzerinde bıraktığını söyledi. Yaptıkları araştırmada şüphelinin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.Evde yapılan aramalarda, Sarıyer'deki mağazadan çalınan saat ve 40 bin dolar ile şüphelinin başka kuyumculardan çaldığı mücevherler de ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmad Hasan Gabr tutuklanarak cezaevine gönderildi.