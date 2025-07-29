X çöktü mü? 29 Temmuz 2025 Salı günü Twitter kapandı mı, neden açılmıyor?

29 Temmuz 2025 Salı günü Twitter'a erişim sorunu mu var? Sosyal medya platformu Twitter'da yaşanan bağlantı problemleri, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı. Birçok kişi, "X çöktü mü?" sorusunu gündeme getirirken, platformdaki kesintinin nedeni ve çözümüne ilişkin detaylar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? X erişim engeli mi aldı? İşte, Twitter'da yaşanan bağlantı sorunlarıyla ilgili son gelişmeler ve detaylar...

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter bağlantı sorunlarına karşı uygulanabilecek etkili çözüm yolları:

1. İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

Öncelikle internet bağlantınızın stabil olup olmadığını kontrol edin. Diğer web sitelerine veya uygulamalara erişim sağlayabiliyorsanız, sorun büyük ihtimalle Twitter'a özgü olabilir.

Twitter erişim problemi

2. Twitter'ın Resmi Durum Sayfasını Kontrol Edin

Twitter'ın resmi durum sayfasını ziyaret ederek, platformda genel bir sorun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer Twitter'da geniş çaplı bir erişim problemi varsa, bu durum resmi sayfada duyurulacaktır.

3. Tarayıcı veya Uygulama Güncellemelerini Yapın

Twitter'ı tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, tarayıcınızın en güncel sürümde olduğundan emin olun. Mobil uygulama kullanıcıları ise uygulama güncellemelerini kontrol ederek, en son sürümü yüklemelidir.

4. DNS Ayarlarını Değiştirin

Bağlantı sorunlarını gidermek için DNS (Domain Name System) ayarlarınızı değiştirmeniz faydalı olabilir. Bu değişiklikleri yapmak için cihazınızın ayarlar menüsünü kullanabilirsiniz.

X çöktü mü

5. VPN veya Proxy Kullanın

Eğer bölgesel erişim engeli nedeniyle Twitter'a bağlanamıyorsanız, bir VPN veya proxy kullanarak farklı bir coğrafi konumdan erişim sağlamayı deneyebilirsiniz.

6. Tarayıcı Çerezlerini Temizleyin

Tarayıcı çerezlerini temizlemek, geçmiş verilerin sıfırlanmasına yardımcı olabilir ve Twitter'a erişim sorunlarını çözebilir.

7. Farklı Bir Cihaz veya Tarayıcı Kullanın

Eğer sorun kullandığınız tarayıcıya özgüyse, başka bir tarayıcı kullanmayı deneyin. Aynı şekilde, sorun cihaza özgü olabilir; bu durumda farklı bir cihazdan Twitter'a erişmeyi deneyebilirsiniz.

Twitter neden açılmıyor? Twitter'a neden girilmiyor? gibi sorularınıza çözüm bulmak için yukarıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Eğer hala sorun devam ediyorsa, Twitter destek sayfasını ziyaret ederek yardım alabilirsiniz.

X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ?

X'te son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

Twitter'da meydana gelen kesintiler