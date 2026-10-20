WhatsApp çöktü mü? 20 Ekim WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp’ta yaşanabilecek bağlantı sorunları, bireysel ve grup sohbetlerinde iletişimin aksamasına neden olabiliyor. Mesajların iletilmemesi, bildirimlerin gecikmesi ve bilgisayar üzerinden WhatsApp Web’e bağlanılamaması gibi problemler yaşayan kullanıcılar, sorunun kendi internet bağlantılarından mı yoksa platform genelindeki bir kesintiden mi kaynaklandığını merak ediyor. Peki, 20 Ekim Salı günü WhatsApp’ta erişim sorunu mu var? WhatsApp Web neden çalışmıyor? İşte merak edilen detaylar…

WHATSAPP ERİŞİM SORUNU 20 EKİM SALI GÜNÜ MÜ YAŞANIYOR?

20 Ekim 2026 Salı günü WhatsApp’a bağlanmakta zorlanan kullanıcılar, uygulamada genel bir kesinti olup olmadığını araştırıyor. Mesajların gönderilememesi, sohbetlerin güncellenmemesi ve WhatsApp Web bağlantısının kurulamaması gibi aksaklıklar, platformun güncel durumuna yönelik aramaları artırıyor. Kesintinin kapsamını belirlemek için güncel kullanıcı bildirimlerinin ve WhatsApp tarafından yapılabilecek resmî açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

WhatsApp’ın açılmaması veya mesajlaşma özelliklerinin çalışmaması; internet bağlantısındaki sorunlardan, uygulamadaki geçici teknik aksaklıklardan ya da cihaz ayarlarından kaynaklanabiliyor. WhatsApp Web kullanılırken telefon ile bilgisayar arasındaki bağlantıda yaşanan problemler de erişimi etkileyebiliyor.

Sorun yaşayan kullanıcılar internet bağlantısını kontrol edebilir, uygulamayı kapatıp yeniden açabilir ve cihazlarını yeniden başlatmayı deneyebilir. Uygulamanın güncel sürümünü kullanmak veya farklı bir internet ağına bağlanmak da sorunun kaynağını belirlemeye yardımcı olabilir.

WHATSAPP WEB ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp Web’e giriş yapamayan veya bilgisayar üzerinden mesaj gönderemeyen kullanıcılar, masaüstü sürümünde erişim sorunu yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Bağlantı problemleri internet kesintilerinden, telefonun bağlantı durumundan veya platformdaki geçici teknik aksaklıklardan kaynaklanabiliyor. Sorun devam ederse farklı bir tarayıcı üzerinden giriş yapmak ve telefonun internete bağlı olduğundan emin olmak denenebilir.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

WhatsApp’a erişimde yaşanan olası aksaklıkların ne zaman giderileceği kullanıcıların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Kesintinin nedeni ve kapsamı netleşmeden uygulamanın hangi saatte normale döneceğine ilişkin kesin bir süre vermek mümkün değil. Kullanıcıların WhatsApp’ın resmî duyurularını ve güncel kesinti bildirimlerini takip etmesi öneriliyor.