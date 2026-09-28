Haberler

WhatsApp çöktü mü? 28 Eylül WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WhatsApp çöktü mü? 28 Eylül WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

WhatsApp kullanıcılarının uygulamaya giriş, mesaj gönderme ve bağlantı kurma sırasında karşılaşabileceği sorunlar, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü araştırılıyor. Mesajların gönderilmemesi veya geç ulaşması, uygulamanın yavaş çalışması ve WhatsApp Web bağlantısında yaşanabilecek aksaklıklar kullanıcıların dikkatini çekerken, “WhatsApp çöktü mü?”, “WhatsApp neden açılmıyor?” ve “WhatsApp Web neden çalışmıyor?” soruları gündeme geliyor.

28 Eylül Pazartesi günü WhatsApp'ın güncel durumu kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Uygulamaya giriş, mesaj gönderme ve alma, WhatsApp Web'e bağlanma gibi temel özelliklerde yaşanabilecek problemler, olası bir erişim sorununa ilişkin araştırmaları artırıyor. Kullanıcılar yaşanan aksaklıkların genel bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve WhatsApp'ın ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI 28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ MÜ YAŞANIYOR?

28 Eylül 2026 Pazartesi günü WhatsApp'ta sorun yaşayan kullanıcılar, uygulamanın çalışma durumunu araştırıyor. Mesajların gönderilememesi, bildirimlerin geç gelmesi, uygulamanın yavaşlaması veya WhatsApp Web bağlantısının kurulamaması gibi problemler “WhatsApp çöktü mü?” sorusunu gündeme getiriyor. Yaşanan aksaklıkların kaç kullanıcıyı etkilediği ve platform genelinde bir erişim problemi olup olmadığı takip ediliyor.

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

WhatsApp'a giriş sırasında yaşanan problemler veya mesajlaşma özelliklerinin düzgün çalışmaması farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. İnternet bağlantısındaki kesintiler, uygulamada meydana gelen geçici teknik sorunlar ve cihaz bağlantısıyla ilgili problemler WhatsApp kullanımını etkileyebiliyor. Sorun yaşayan kullanıcılar internet bağlantılarını kontrol ederek uygulamayı yeniden başlatabilir ve cihazlarını tekrar çalıştırmayı deneyebilir.

DİJİTAL PLATFORMLARDA SON DURUM

WhatsApp'ta yaşanabilecek erişim problemleri sonrasında kullanıcılar, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında da benzer bir sorun olup olmadığını araştırıyor. WhatsApp'ın çalışma durumu kullanıcı bildirimleri ve kesinti takip verileri üzerinden izlenirken, olası teknik problemin kapsamı ve giderilme süresi merak ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 115 sitede yayınlandı.
Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası

Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı

Galatasaray'ın yıldızı ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı
Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Berrin Keklikler’den Atiye’ye: Senden hâlâ nefret ediyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra ortaya çıktı!
Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada

Yerden alevler fışkırdı! Aracını çektiği anda patlama oldu
Bodrum'da apart otelde kanlı gece! Eski oda arkadaşını 3 yerinden bıçakladı, 112'yi kendisi aradı

Eski oda arkadaşını bıçakladı! Sonra 112'yi kendisi aradı
Kanlı plan son anda engellendi! Suriye'de DEAŞ hücresi çökertildi

Sınır ötesinde kanlı plan son anda engellendi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı! Öğretmen öldürüldü

Okul bahçesinde silahlı saldırı! Öğretmen öldürüldü