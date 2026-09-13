WhatsApp çöktü mü? 13 Eylül WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

13 Eylül Pazar günü WhatsApp'ta sorun yaşadığını belirten kullanıcıların bildirimleri, uygulamanın son durumuna yönelik araştırmaları artırıyor. Mesaj gönderme ve alma, uygulamaya giriş ve WhatsApp Web bağlantısı gibi temel özelliklerde yaşanabilecek aksaklıkların genel bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığı merak ediliyor. Kullanıcılar, WhatsApp'taki erişim problemlerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI 13 EYLÜL PAZAR GÜNÜ MÜ YAŞANIYOR?

13 Eylül 2026 Pazar günü WhatsApp'ta problem yaşadığını belirten kullanıcıların bildirimleri dikkat çekiyor. Mesajların gönderilememesi, uygulamanın yavaşlaması veya WhatsApp Web'e bağlanamama gibi sorunlar, “WhatsApp çöktü mü?” sorusunu gündeme getiriyor. Platformda yaşanan problemlerin ne kadar yaygın olduğu ve genel bir erişim sorunu bulunup bulunmadığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor.