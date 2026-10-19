Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

WhatsApp çöktü mü? 19 Ekim WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WhatsApp çöktü mü? 19 Ekim WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Ekim 2026 Pazartesi günü WhatsApp’ta erişim sorunu yaşanıp yaşanmadığı kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Mesaj gönderemeyen, bildirimleri zamanında alamayan veya uygulamaya bağlanmakta güçlük çeken kullanıcılar, platformun son durumunu araştırıyor. “WhatsApp çöktü mü?”, “WhatsApp neden açılmıyor?” ve “WhatsApp Web çalışmıyor mu?” sorularına yanıt aranıyor.

WhatsApp’ta yaşanabilecek bağlantı problemleri, bireysel ve grup sohbetlerinde iletişimin aksamasına neden olabiliyor. Mesajların iletilmemesi, bildirimlerin gecikmesi veya bilgisayardan WhatsApp Web’e bağlanılamaması gibi sorunlar yaşayan kullanıcılar, problemin genel bir kesintiden mi yoksa kendi bağlantılarından mı kaynaklandığını öğrenmek istiyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNU 19 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ MÜ YAŞANIYOR?

19 Ekim Pazartesi günü WhatsApp’a erişmekte zorlanan kullanıcılar, uygulamada genel bir kesinti olup olmadığını merak ediyor. Mesajların gönderilememesi, sohbetlerin güncellenmemesi ve WhatsApp Web bağlantısının kurulamaması gibi aksaklıklar, platformun güncel durumuna yönelik aramaları artırıyor. Sorunun kapsamını anlamak için güncel kesinti bildirimlerinin ve WhatsApp tarafından yapılabilecek resmî açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

WhatsApp’ın açılmaması veya mesajlaşma özelliklerinin çalışmaması; internet bağlantısındaki sorunlardan, uygulamadaki geçici teknik aksaklıklardan ya da cihaz ayarlarından kaynaklanabiliyor. WhatsApp Web kullanılırken telefon ile bilgisayar arasındaki bağlantıda yaşanan problemler de erişimi etkileyebiliyor.

Sorun yaşayan kullanıcılar internet bağlantısını kontrol edebilir, uygulamayı kapatıp yeniden açabilir ve cihazlarını yeniden başlatmayı deneyebilir. Ayrıca uygulamanın güncel sürümünü kullanmak ve farklı bir internet ağına bağlanmak da sorunun kaynağını belirlemeye yardımcı olabilir.

WHATSAPP WEB ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp Web’e giriş yapamayan veya bilgisayar üzerinden mesaj gönderemeyen kullanıcılar, masaüstü sürümünde erişim problemi yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Bağlantı sorunları internet kesintilerinden, telefonun bağlantı durumundan veya platformdaki geçici teknik aksaklıklardan kaynaklanabiliyor. Sorun devam ederse farklı bir tarayıcı üzerinden giriş yapmak ve telefonun internete bağlı olduğundan emin olmak denenebilir.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

WhatsApp’a erişimde yaşanan olası aksaklıkların ne zaman giderileceği kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Kesintinin nedeni ve kapsamı netleşmeden uygulamanın hangi saatte normale döneceğine ilişkin kesin bir süre vermek mümkün değil. Kullanıcıların WhatsApp’ın resmî duyurularını ve güncel kesinti bildirimlerini takip etmesi gerekiyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf

Dedikoduları alevlendiren kare!

Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz

54'te 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
Can Bonomo babasını böyle son yolculuğuna böyle uğurladı

Ünlü şarkıcı babasını böyle son yolculuğuna böyle uğurladı
Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten yakınıyor

Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten yakınıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare olmuyor

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı
Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!
İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı
Türklere iş fırsatı sunan ülke! Maaşlar 1 milyon TL'yi aşıyor

Türklere kapıları sonuna kadar açtılar! Maaşlar dudak uçuklatıyor
Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor
İstanbul Valisi Gül: Hasar tespit dışında selden etkilenenlere 10 bin lira aktarıyoruz

İstanbul Valisi Gül açıkladı: 10 bin lira ödeme yapılacak
Zelenski'nin canlı yayındaki hareketi kafaları karıştırdı

Ne yapıyorsun Zelenski? İddia hayli vahim